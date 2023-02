El elemento común en muchos alimentos que estimula el cáncer de próstata

En España se diagnosticaron 35.764 casos de cáncer de próstata en 2021, siendo este tipo de cáncer el más común en el país sólo detrás del de colon y recto con 43.581 diagnósticos. En nuestro país, uno de cada ocho hombres lo sufrirá en el transcurso de su vida.

Ahora un estudio advierte de un elemento común en muchos alimentos que podría ayudar a la aparición de una enfermedad que no superan unas 5.800 personas al año en España. El estudio realizado por la Universidad de los Andes en Chile mostró que el consumo frecuente de fructosa procesada “estimula la proliferación y agresividad en modelos in vitro e in vivo de cáncer de próstata”. El estudio partió de un trabajo previo basado en unas proteínas que se encontraban sobre expuestas que se asociaban a la captación de fructosa.

Cáncer de colon Getty Images/Science Photo Libra

Otros tipos de cáncer por la fructosa

En dicho estudio realizado por la doctora Carolina Echeverría se vierte que la fructosa también estimula el crecimiento de otros tipos de cáncer como el cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, cáncer de hígado y leucemias agudas.

Qué es la fructosa procesada

La fructosa, en forma de JMAF, es añadida a muchos alimentos procesados, como los productos horneados, frutas en conserva o bebidas carbonatadas. La fructosa en sí se encuentra en frutas, vegetales y en la miel y está demostrado que en bajas dosis no es dañina, pero el problema llega cuando se eleva el consumo de productos ultra procesados con alta dosis de fructosa.

Dónde encontramos fructosa

La fructosa de la que habla este estudio realizado en Chile se encuentra en zumos artificiales, helados con colores artificiales y en refrescos.