Eric Verdin, experto en longevidad: "No comemos suficiente fibra, podríamos comer cinco veces de la que comemos"

Eric Verdin, presidente y director ejecutivo del Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento en Novato, dirige uno de los mayores centros de investigación del envejecimiento de Estados Unidos. Una de las cuestiones que ha aprendido de su trabajo, según explica al diario estadounidense 'San Francisco Chronicle', es que el término "envejecer" siempre suele ir acompañado de una connotación negativa, un planteamiento que para ella es erroneo.

Y es que, según explica al mismo diario citado, no se trata de evitar el envejecimiento, sino de hacerlo de forma saludable. Es decir, los años que nos mantenemos sanos, libres de enfermedades e independientes.

"La longevidad tiene muchos significados, y para algunas personas significa aumentar la esperanza de vida. Pero a nosotros nos interesa más aumentar lo que llamamos longevidad, es decir, los años de vida saludable. Todos aspiramos a una larga vida, pero no bajo cualquier circunstancia", explica durante su entrevista.

El sistema inmunitario, clave para envejecer de forma saludable

Uno de los "predictores más sólidos de nuestra salud y longevidad", en este sentido, es el sistema inmunitario, que junto al cerebro, es una de las partes del cuerpo que más puede ayudarnos a prolongar una vida saludable. "Esto hace que hábitos cotidianos como consumir suficiente fibra, mantener un microbioma intestinal sano y encontrar formas sostenibles de hacer ejercicio sean más importantes de lo que muchos creen", explican en el diario.

La nutrición resulta igual de importante en este campo, ya que hay muchas aspectos del sistema inmunitario que se ven influenciados por la alimentación. "Un ejemplo es el intenstino y el microbioma: la mitad del sistema inmunitario se encuentra en la poared intestinal, y está ahí porque dentro del instestino hay un microoorganismo completo que consiste en billones de bacterias", señala Verdin.

Según recoge el propio experto, esta parte del cuerpo resulta tan improtante debido a su papel dominante (tenemos células inmunitarias repartidas por todo el cuerpo). Por eso, "cuando el sistema inmunitario falla, afecta a todos los órganos".

Para cuidar nuestro sistema inmunitario de forma correcta es fundamental consumir suficiente fibra, algo que para el experto no hacemos con la frecuencia necesaria. "Probablemente podríamos comer cinco veces más fibra. Otro error es intentar corregir el microbioma con probióticos, lo cual no funciona. Lo ideal es consumir alimentos prebióticos, como una combinación de fibra que promueve bacterias saludables, o alimentos postbióticos", agrega el científico.