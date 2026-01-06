Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Siete ideas fáciles de desayunos saludables para lograr cumplir el propósito de alimentarte mejor en 2026

Con el arranque del año, muchos se proponen comer mejor. Expertos en nutrición dicen que pequeños cambios en el desayuno pueden convertir la intención en hábito. Por ello, aquí van algunas ideas nutritivas y fáciles de incorporar a la dieta.

Avena nocturna con fruta y semillasAlgo tan sencillo como avena remojada en leche (animal o vegetal) durante la noche, acompañada de rodajas de plátano, frutos rojos y una cucharada de semillas de chía o lino. Es una fuente de fibra, energía sostenida y grasas saludables, ideal para quienes tienen poco tiempo por la mañana.Getty Images
  Tostada integral con aguacate y huevoUna rebanada de pan integral tostado, puré de aguacate y un huevo pochado o a la plancha. Se puede añadir un chorrito de limón y pimienta para potenciar su sabor. Un desayuno simple que aporta proteína de alta calidad, grasas monoinsaturadas y carbohidratos complejos que sacian.Getty Images
  Smoothie verde equilibradoUn batido con una base de verdura (espinacas o kale), una fruta (manzana, plátano o mango pequeño), proteína en polvo o yogur, y una cucharada de manteca de frutos secos. Rápido, fácil de digerir y práctico para llevar; aporta vitaminas, proteínas y grasas saludables.Getty Images
  Bowl de yogur griego con granola caseraUn yogur griego natural cubierto con granola casera (avena, nueces y un toque de miel), trozos de fruta de temporada y un puñado de semillas de lino o girasol. Un desayuno equilibrado que aporta proteínas, probióticos y fibra. Controlando la granola reduces azúcares añadidos.Getty Images
  Tortitas de avena con plátanoUnas tortitas caseras elaboradas con avena molida, plátano maduro y huevo (o bebida vegetal para versión vegana). Se cocinan a la plancha sin necesidad de azúcar añadido y se sirven con un poco de fruta. Aportan energía sostenida, fibra y potasio, además de saciar el hambre.Getty Images
  Pudding de chía con leche y frutos rojosUna mezcla de semillas de chía mezcladas con leche vegetal y un edulcorante natural como sirope de arce. Tras dejarlo reposar unas cuatro horas en la nevera, se añaden frutos rojos al servir. Aporta omega-3, fibra y sensación de saciedad, ideal para quienes buscan control del apetito.Getty Images
  Huevos revueltos con vegetalesEl tradicional desayuno de huevos revueltos pero acompañados de verduras frescas como espinaca, cebolla, tomate y pimiento, salteados con un chorrito de aceite de oliva. Una versión más saludable que aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales.Getty Images
