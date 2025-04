Solo necesita 90 minutos para reducir el nivel de azúcar en sangre: el súper fruto seco que todos recomiendan

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que puede tener consecuencias graves si no se controla adecuadamente, especialmente cuando los niveles de azúcar en sangre permanecen elevados. Lo que muchas personas no saben es que las almendras pueden ayudar a ello.

Un estudio publicado en 2021 en National Library of Medicine reveló que este fruto seco puede reducir notablemente los niveles de glucosa en sangre solo 90 minutos después de su consumo. La investigación, dirigida por la doctora Rachel Brown, profesora de nutrición en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, analizó el efecto de las almendras en un grupo de 100 adultos de entre 18 y 65 años.

A los participantes se les ofreció una merienda que representaba el 10% de su ingesta calórica diaria: 42,5 gramos de almendras crudas o una galleta dulce con el mismo valor calórico. Los resultados reflejaron que quienes consumieron almendras experimentaron una menor subida de azúcar en sangre después de la comida en comparación con los que ingirieron la galleta.

"El hallazgo es relevante porque niveles elevados de azúcar después de comer están asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares", explicó la doctora Brown. Además, los investigadores observaron que quienes comieron almendras reportaron haber ingerido, en promedio, 150 calorías menos durante el resto del día, lo que podría traducirse en una pérdida de peso gradual si se mantiene el hábito.

El efecto saciante fue confirmado por estudios anteriores, como uno publicado en 2014 que comprobó que un tentempié matutino de almendras ayudaba a reducir el apetito y el consumo calórico posterior. En lugar de saltarse la merienda, consumir almendras puede ser una estrategia efectiva para controlar tanto el hambre como el azúcar en sangre.

Síntomas de la diabetes tipo 2



La diabetes tipo 2 a menudo se presenta con síntomas sutiles o incluso imperceptibles, pero señales como:

Aumento de la sed y las ganas de orinar .

. Aumento del apetito .

. Fatiga .

. Visión borrosa .

. Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies .

. Heridas que no cicatrizan .

. Pérdida de peso sin razón aparente.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases especifica que "los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer rápidamente, en cuestión de semanas", mientras que los de la diabetes tipo 2 "suelen progresar muy despacio, a lo largo de varios años, y pueden ser tan leves que a veces ni siquiera se notan".

"Muchas personas con diabetes tipo 2 no tienen síntomas. Algunos solo se enteran de que tienen la enfermedad cuando surgen problemas de salud relacionados con la diabetes, como visión borrosa o problemas del corazón".

