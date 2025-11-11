Esta es la forma correcta de lavar el brócoli para deshacerse de sus inquilinos más indeseables y escurridizos

Se trata de una de las verduras más nutritivas y beneficiosas para nuestra salud, con a su contenido nutricional. El brócoli es una fuente rica en vitaminas y minerales como la vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y el ácido fólico, necesario para la buena salud celular y la formación de glóbulos rojos. Otras vitaminas que aporta esta verdura son la K, B1, B6, A y E. Y, en cuanto a los minerales, en fuente de potasio, manganeso y el cobre.

Una vez que nos quedan claras sus bondades, los nutricionistas, llaman la atención sobre lo importante que es lavar bien esta verdura, que también es muy rica en fibra. Para ello recomiendan que sigamos una serie de pautas, dado que no es un alimento tan fácil de limpiar completamente, dada su peculiar forma.

Lo primero es escoger bien la verdura. Ten en cuenta que tiene que ser de color verde oscuro, estar fresco y no debe contar con partes decoloradas o dañadas. Una vez lo tengas en tu cocina, mezcla primero tres tazas de agua con una taza de vinagre blanco en un recipiente y deja sumergido el brócoli en este líquido durante 20 minutos para que el vinagre elimine cualquier tipo de bichitos y residuos que puedan permanecer en él.

Posteriormente, debes enjuagarlo el con agua fría y colarlo bien para que no queden restos del vinagre. Para secarlo, si tienes tiempo, déjalo al aire, pero sino, puedes hacerlo con paño limpio o papel de cocina.

Una buena idea que sugieren los expertos en alimentación es limpiar el brócoli cuando lo compras, siguiendo los pasos que te acabamos de contar, y después congelarlo. Sólo tienes que escaldarlo, secarlo bien para que se quede crujiente y no blando, cortarlo en trozos pequeños, colocarlo en agua hirviendo durante 3 minutos. Y, finalmente, añadirle por encima el jugo de medio limón para guardarlo en recipiente hermético en el congelador.

Aunque también lo puedes congelar después de limpiarlo bien de bacterias con el método del agua con vinagre, si lo metes en el congelador ya escaldado tendrás la ventaja de poder utilizarlo en cualquier momento con sólo dejarlo descongelar un rato a temperatura ambiente.

Los infravalorados beneficios del aún más infravalorado brócoli

El brócoli no solo es una de las verduras más completas desde el punto de vista nutricional, sino también una de las más versátiles en la cocina. Su combinación de vitaminas (C, K, B6, A y E), minerales como el potasio y el cobre, y un alto contenido en fibra lo convierten en un alimento ideal para mantener una dieta equilibrada. Sin embargo, tal y como explica la doctora Isabel Viña, médica experta en metabolismo y hormonas, en declaraciones recogidas por Lecturas, muchas personas “evitan el brócoli por su sabor o por temor a molestias digestivas, cuando en realidad es una de las verduras más interesantes para incorporar en nuestro día a día”.

Según la especialista, no es necesario consumirlo a diario, pero sí conviene incluirlo varias veces a la semana por sus múltiples beneficios antioxidantes, digestivos y metabólicos. Estos efectos se deben, en gran parte, a los glucosinolatos, compuestos que el cuerpo transforma en sulforafano, una sustancia estudiada por su acción protectora frente al envejecimiento celular y enfermedades inflamatorias.

Viña advierte que el modo de cocción influye directamente en sus propiedades. “Uno de los errores más comunes al preparar el brócoli es hervirlo en exceso”, afirma, ya que el exceso de calor destruye los compuestos activos. En su lugar, recomienda cocinarlo al vapor o salteado brevemente, lo que permite conservar mejor los nutrientes. Además, propone un truco sencillo: añadir mostaza en grano justo después de cocinarlo. “Esta simple acción activa una enzima llamada mirosinasa, esencial para que los glucosinolatos se transformen en sulforafano”, explica la doctora.

Para quienes temen molestias digestivas, la experta ofrece soluciones prácticas: “Si te preocupa la tolerancia digestiva, evita los tronquitos, que son más fibrosos, y acompáñalo con especias que faciliten la digestión como comino, hinojo, clavo, cardamomo o jengibre”. Estas especias, además de aromatizar, reducen la hinchazón y facilitan la absorción de nutrientes.

Otro mito habitual es que el brócoli puede ser perjudicial para las personas con hipotiroidismo. La doctora Viña lo desmiente con rotundidad: “Las personas con problemas de tiroides pueden tomar brócoli sin problema. En las cantidades normales de consumo semanal no afecta a la función tiroidea; al contrario, al mejorar el perfil inflamatorio del organismo, incluso puede favorecerla”.