Fran, enfermo de ELA con 36 años, recupera su voz mediante la IA y audios de WhatsApp: "Es emocionante volver a escuchar mi voz"
"Esta voz no solo es para Fran. Es para todos ellos", ha asegurado Jordi Linares, el director del grupo VertexLit.

Un paciente con enfermedad del ELAGetty Images

Fran Vivó, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), vuelve a sonreír al escuchar su voz. Y es que, tras muchos años sin poder hablar (ni escuchar) su propia voz, hoy gracias a la Inteligencia Artificial (IA), este vecino de Benaguasil ha podido recuperar la ilusión (así como su voz).

Todo gracias a un proyecto elaborado por el grupo de investigación VertexLit, dirigido por Jordi Linares, en el Intituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) y de la investigadora Gema Piñero, del Instituto iTEAM de la UPV.

Reconstruir la voz de Fran no fue una tarea sencilla, pues los investigadores apenas contaban con registros de su voz. Sin embargo, el equipo logró hacerlo. ¿Cómo? Gracias a la combinación de la IA y con la ayuda de apenas 20 minutos de audio en castellano y valenciano (su lengua natal) del propio afectado. 

A través de redes neuronales entrenadas para trabajar con corpus limitados, los investigadores consiguieron analizar su dinámica vocal, incorporarle modulaciones emocionales y crear un modelo adaptativo. Tras muchos esfuerzos, lo consiguieron, devolviéndole una parte de su identidad al hombre, que llevaba años escuchando una voz robótica y fría que no era capaz de transmitir las cosas de la manera en la que él lo hace. 

El grupo detrás de este proyecto ha defendido que lo ha hecho de forma totalmente altruista y con el objetivo no solo de ayudar a las personas afectadas por esta enfermedad, sino también para demostrar la capacidad humanizadora de la IA. "Esta voz no solo es para Fran. Es para todos ellos", ha asegurado Jordi Linares, el director del grupo VertexLit. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"No se trata de un experimento ni una demostración. Es una promesa ética: la ciencia y la tecnología deben ponerse al servicio de quienes más apoyo necesitan, y del mismo modo que Fran ha vuelto a hablar, miles de voces también lo podrán hacer", ha agregado finalmente el director de VRAIN, Vicent Botti. 

