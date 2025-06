Francia admite el fracaso del empaquetado genérico del tabaco que España busca aprobar con efecto inmediato

Reducir la tasa de fumadores de cigarrillos tradicionales continúa siendo una de las prioridades de muchos de los gobiernos, que tratan de seguir los pasos de países que se encuentran muy avanzados en esta materia como puede ser el caso de Suecia o Nueva Zelanda, aunque no siempre las iniciativas impulsadas responden de la forma en la que los ministerios y gobiernos esperan.

Una de estas medidas fue impulsada en Francia hace ocho años, y pese a que en su momento, y tras un año en vigor, la ministra de Sanidad reconoció que había sido un fracaso, ahora España pretende conseguir el objetivo de disminuir el número de fumadores en nuestro país siguiendo los pasos de aquella medida.

Hablamos del empaquetado neutro de cigarrillos, y cómo esta medida, liderada por la ministra de Francia en 2016, Agnes Buzyn, no consiguió los resultados esperados. Ahora, en pleno 2025, España pretende implantar esta normativa pese a que en el país vecino, fue catalogada de fracaso absoluto, ya que la venta de cigarrillos no solo no disminuyó sino que aumentó durante el tiempo en que estuvo vigente.

Ante esta cuestión, desde el Ministerio de Salud francés no se anduvieron con rodeos y admitieron que el empaquetado simple (o neutro) no sirvió de ayuda ni para que los fumadores dejen de fumar tabaco ni como medida de prevención para los no fumadores

“El empaquetado neutro no ha contribuido a la disminución de las ventas oficiales de tabaco. Hasta el momento no tenemos una tipología de los que siguen fumando y no sabemos si el empaquetado neutro ha sido eficaz para evitar que los jóvenes empiecen a fumar; estoy esperando los datos de los observatorios pertinentes”, afirmaron desde la cartera de Sanidad hace ya casi siete años en Francia.

Tras ver el fracaso obtenido en el país galo, las Asociaciones de Estanqueros de España se han mostrado totalmente contraria a la implantación de esta nueva normativa por ineficaz, y aluden a que es innecesario abordar este asunto con medidas que se han demostrado ineficientes en otros países, y que deberían de servir como ejemplo para no cometer los mismos errores.

De hecho, desde la Unión de Estanqueros se hacen eco de las palabras de Philippe Coy, presidente de los estanqueros franceses, quien en una reciente entrevista aseguró que “el empaquetado genérico era una medida con mucha visibilidad, un capricho para hacer ruido en la opinión pública”, pero que en cualquier caso, no iba a conseguir el objetivo para el que se implantó.

Por todo esto, desde las Asociaciones españolas consideran que en los países en los que se implantó, como Francia, Irlanda, Bélgica o Australia, el problema ha ido en aumento, y pese a encontrarse a favor de la regulación de los productos con y sin nicotina, así como de evitar la distribución incontrolada de estos productos, creen que este no es el camino correcto.