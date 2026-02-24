¿Fumar menos es una cuestión genética? Un estudio internacional abre una puerta a la esperanza

Quedémonos con el nombre del gen CHRNB3. Porque podría estar detrás de una reducción del tabaquismo y de posibles cambios en esa histórica batalla que es intentar dejar de fumar.

Lo dice la ciencia y, más en concreto, la prestigiosa revista Nature Communications. La publicación ha sacado a la luz un importante estudio que identifica una variante rara en el gen CHRNB3 que se asocia con una fuerte reducción "en el número de cigarrillos fumados al día".

Este hallazgo es doblemente sorprendente porque se ha visto que es más común en personas de ascendencia indígena mexicana, según un estudio realizado con datos de poblaciones de ese país. No obstante, los datos no se limitan a ciudadanos de México, ya que se han visto datos positivos en otros colectivos de distintas nacionalidades.

El estudio de Nature ha logrado probar que las personas que presentan variaciones con respecto a la versión más común del gen logran fumar entre un 21% y un 78% menos cigarrillos, según si presentan una o dos copias del gen variante.

El estudio, encabezado por la firma Regeneron Genetics Center, ha secuenciado los genomas de 37.897 fumadores actuales, tomados en Ciudad de México, por lo que la muestra principal es de ciudadanos mexicanos, aunque no exclusivamente, porque se han confirmado los mismos efectos en grupos poblaciones europeos o asiáticos que presentan idénticas variaciones.

Los resultados se validaron en poblaciones con ascendencia asiática y europea, y se encontraron efectos similares relacionados con variantes en el CHRNB3 en poblaciones de unas 130.000 personas de ascendencia europea del Biobanco del Reino Unido y de unas 180.000 de ascendencia asiática oriental del Biobanco de Japón.

Los datos revelan que estas variantes del gen CHRNB3 codifican los receptores nicotínicos de acetilcolina (que median los efectos gratificantes de esta sustancia en el cerebro) y se han relacionado con cambios en el comportamiento de los fumadores.

"Los receptores de acetilcolina son proteínas que se unen a la nicotina en el cerebro y desencadenan cambios en el comportamiento, en las sensaciones de placer y el grado adicción de fumadores", explica a la Agencia SINC el primer autor del trabajo e investigador del Centro de Genética Regeneron (EE UU), Veera Rajagopa.

Así, las variantes en un gen llamado CHRNB2, que codifica una subunidad 2 de estos receptores (hay al menos nueve tipos de subunidades), se han relacionado con una menor probabilidad de fumar en exceso, apunta el trabajo.

El actual estudio, en el que participó también la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que las variantes genéticas que afectan a la actividad de CHRNB3 pueden reducir el número de cigarrillos que consumen los fumadores al día en diversos linajes ancestrales.

Este hallazgo sugiere que la inhibición de la subunidad 3 puede ser una posible estrategia terapéutica para la adicción a la nicotina. "Todavía es muy pronto para determinar su seguridad y eficacia [...] Centrarse en las proteínas cerebrales sigue siendo un reto y el proceso en este campo es muy limitado para condiciones como el tabaquismo", matiza a la Agencia Sinc el líder del estudio y vicepresidente en la misma institución, Giovanni Coppola..

Los autores apuntan que se necesitarán cohortes más amplias y una investigación más sólida de las medidas clínicas que indican la dependencia de la nicotina para evaluar plenamente la relación entre estas variantes y la dependencia del tabaco