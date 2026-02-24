Victoria indígena en el Amazonas: Brasil deroga el decreto que permitía privatizar sus ríos tras las protestas

Vista aérea de la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas frente a Santarém (Brasil)

En el mes de agosto de 2025, el Gobierno de Brasil anunció que tenía la intención de aprobar el "Decreto 12.600", un texto normativo en el que se contemplaba la puesta en funcionamiento de un "Plan Nacional de Vías Navegables".

En concreto, en el decreto se designaba a los ríos Tapajós, Tocantins y Madeira como ejes prioritarios para el transporte de mercancías, una catalogación que habilitaba a las empresas privadas para obtener permisos que les permitieran dragar los ríos o regular el tráfico fluvial en ellos.

Sin embargo, los grupos indígenas brasileños se han posicionado frontalmente en contra de esa medida del Ejecutivo dirigido por Lula da Silva. Y unas protestas frente a las terminales portuarias de la empresa agrícola estadounidense Cargill en la ciudad amazónica de Santarém han acabado provocando que el Gobierno de Brasil dé marcha atrás.

"Anunciamos la decisión del Gobierno de Lula de revocar el Decreto 12.600, tras reunirnos hoy con los pueblos indígenas de los ríos Tapajós, Tocantins y Madeira", ha expresado el jefe de la Oficina Presidencial, Guilherme Boulos.

Daño medioambiental

Los grupos indígenas subrayaron que el mencionado decreto iba a ocasionar un grave daño medioambiental a esos ríos. Además, se quejaron de que el Ejecutivo no les hubiera consultado antes de anunciar ese "Plan Nacional de Vías Navegables".

En ese sentido, cabe destacar que durante la campaña electoral del año 2022, el actual mandatario brasileño Lula da Silva prometió respetar los derechos de los pueblos indígenas y luchar contra la destrucción del medioambiente en la Amazonia.

El líder indígena Gilson Tupinambá, en declaraciones al medio de comunicación brasileño Folha de S. Paulo, ha expresado que "hemos luchado contra el gigante Cargill, pero se han equivocado, porque nosotros somos los gigantes".

"Nuestra lucha es milenaria. Esta tierra es sagrada. Y hoy, gracias a nuestra espiritualidad, hemos conseguido revocar la sentencia de muerte", ha destacado Gilson Tupinambá.