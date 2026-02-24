"Los sanos ya están en el frente; ahora llegan los marginados": Rusia recluta alcohólicos, endeudados y enfermos psiquiátricos para cubrir las bajas en Ucrania

Este martes 24 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años desde que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, diera la orden a sus comandantes de dar comienzo a la invasión militar de Ucrania.

Desde entonces, las fuerzas rusas han sufrido más de un millón de bajas (entre muertos, heridos y desaparecidos), lo que ha obligado al Kremlin a tener que realizar un gran esfuerzo para reclutar combatientes.

En concreto, un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicado a finales del pasado mes de enero señalaba que "desde febrero de 2022, las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas, más bajas que cualquier otra gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial".

En ese sentido, desde el medio de comunicación alemán T-Online señalan que aunque Rusia "sigue reclutando más de 30.000 jóvenes cada mes, el régimen de Vladímir Putin parece verse obligado a recurrir a métodos cada vez más cuestionables".

Conforme las bajas aumentan, mantener la cifra de voluntarios reclutados se hace más difícil, por lo que el ejército ruso se está viendo obligado a ser menos selectivo para llevar a nuevos combatientes al frente. Entre otros perfiles, en las tropas rusas pueden ahora encontrarse a alcohólicos, endeudados y enfermos psiquiátricos.

Por ejemplo, en agosto de 2025, Rusia decidió reducir la lista de enfermedades que inhabilitan para el servicio militar. Ese cambio ha hecho que los pacientes de hospitales psiquiátricos también puedan ser enviados a Ucrania a luchar.

"Cada vez es más difícil reclutar y las pérdidas se mantienen sin cambios"

Al respecto, Céline Marangé, investigadora del Instituto de Investigación Estratégica de la Academia Militar (perteneciente al Ministerio de Defensa de Francia), ha afirmado, en declaraciones al periódico francés Le Monde, que en Rusia "desde el verano de 2025, a quienes ostentan el poder les resulta cada vez más difícil reclutar, mientras que las pérdidas se mantienen prácticamente sin cambios".

Por su parte, una fuente anónima de la oficina de reclutamiento de Moscú ha asegurado a la agencia de noticias rusa independiente Verstka que "todas las personas sanas y con capacidad física, con convicciones políticas o morales, ya están en el frente. Ahora llegan todo tipo de marginados".