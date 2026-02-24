Atlético de Madrid vence al Brujas y logra el pase a octavos en un partido más sufrido  de lo que indica el marcador y con un Sorloth imperial (4-1)

Sorloth abrió el marcador atlético y certificó con su hat trick y el 4-1 en el partido de vuelta para octavos de Liga de Campeones contra Brujas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.

El Atlético de Madrid solventó la eliminatoria ante el Brujas sufriendo, al menos hasta el 69, que se ponía el 3-1 en el marcador y Sorloth en el 87 hacía un hat trick (7-4 en el total), para estar en octavos de final de la Champions League. Ahora le espera un equipo Premier, con un hueso duro y otro no tanto: Liverpool o Tottenham.

En un horario poco habitual en Champions, los de Diego Pablo Simeone se jugaban el primer asalto en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid para poder estar en octavos de final de la máxima competición continental.

El partido comenzó con un toma y daca dinámico, anticipando una eliminatoria disputada y a cara de perro. En el minuto 12 los colchoneros reclamaron un posible penalti a Giuliano, pero el colegiado ni fue al VAR. El Brujas apretaba y jugaba con intensidad.

Sorloth adelanta al Atlético en el 22 con un disparo cruzado que se "come" Mignolet y eso hizo activarse al equipo de Simeone y "soltarse" más la melena. Sin embargo, el Brujas no se arrugó ni se vino abajo y en el 35 empató el partido de cabeza Ordónez en el segundo palo, libre de marca.

El Atlético acusó el golpe, y dos minutos más tarde Oblak salvó otro remate de cabeza a bocajarro. Era un gol casi cantado. El Brujas seguía apretando y dominando, mientras que los de Simeone "rezaban" por irse a los vestuarios con el 1-1 y reponerse. Al final, la estadística indicó más igualdad que la sensación en el campo (5 disparos del Atlético por 4 del Brujas).

Sorloth vuelve a marcar y evita un final agónico

Llegaba el desenlace, con 4-4 en el global hasta entonces y sin cambios en ambos bandos. Una vez más, al Atlético le tocaba sufrir... a priori, porque en el 47 ya se volvía a adelantar con un trallazo de Johnny Cardoso. Dos disparos entre los tres palos, dos goles.

Una vez más, el Brujas intentó reponerse pronto y se fue arriba, avisando de nuevo en el 51 con un disparo raso desde fuera del área que atajó sin problemas Oblak.

Tuvo otra Sorloth para poner tranquilidad en la eliminatoria y, a renglón seguido, en el 57, un flojo y cabizbajo Julián Álvarez fue sustituido por Griezmann. Se le veía más cómodo al equipo, con un Brujas que ya no mordía tanto, aunque reaccionó con un disparo en el 63 que atajó con la pierna un Cardoso que estaba en todos los sitios.

En el 65, el Brujas realizaba doble cambio: Diakhon y Vermant sustituían a Tresoldi en la delantera y a Vetlesen como interior. El equipo belga volvía a tener el balón y Simeone respondía también con un doble cambio: Koke por Baena y Molina por Lookman.

Los cambios no alteraron el panorama, aunque el Brujas estaba cada vez más volcado. Parecía haber perdido algo de equilibrio el equipo rojiblanco con los cambios. Se mascaba sufrimiento extremo si no se hacía el tercero y llegó pronto. En el 69, Sorloth repetía tras un buen contraataque lógico por la estirada de los belgas hacia el empate.

Ambos equipos hacían los últimos cambios: primero se retiraron en el Brujas Seys y Tzolis por Lemaréchal y Nilsson. Por parte del Cholo entraron Giménez y Mendoza por Johnny y Giuliano. Sin embargo, ya no habría más historia, o más bien sí, pero la de Sorloth, que en el 87 certificaba con un hat trick uno de sus mejores partidos con la camiseta rojiblanca.

Los antecedentes

El Atlético de Madrid llegaba con la oportunidad perdida tras adelantarse 0-2 y 2-3 en Brujas, cediendo al final un 3-3. En otra época donde los goles fuera valían doble, habría estado casi hecho.

El Atlético jugaba de inicio con Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny, Koke, Baena; Sorloth y Julián Álvarez. Por su parte, el Brujas alineaba a Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vetlesen, Vanaken; Forbs, Tresoldi y Tzolis.

Tenía a favor una estadística muy optimista: sumaba 19 partidos sin perder en el tiempo reglamentario en eliminatorias de Champions, y el pase a la siguiente ronda en Europa en nueve eliminatorias de las diez últimas que había disputado.