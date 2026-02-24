El consejo de administración de Prisa rechaza por unanimidad la propuesta del empresario Blas Herrero para reforzar el capital del grupo

El consejo de administración de Prisa ha rechazado por unanimidad la propuesta de reestructuración de capital planteada por el empresario Blas Herrero. El dueño de Kiss FM y titular indirecto de un 0'39% del capital social proponía reforzar el capital del grupo con una ampliación de 300 millones, pedir una quita a Pimco y abordar una reestructuración.

Sin embargo, como adelantaba El País, la respuesta negativa de Prisa ha llegado al constatar Prisa "la absoluta inconsistencia, falta de rigor técnico e inconcreción de la misma, por lo que ha acordado por unanimidad rechazar la propuesta a todos los efectos".

Así se lo ha transmitido el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes por la tarde. En su comunicación, Prisa detalla que "el consejo de administración reafirma su decisión de que Prisa continúe focalizada en reducir la deuda y reforzar su posición de liquidez, en línea con lo realizado en los últimos años, así como que Prisa centre todos sus esfuerzos en las líneas de negocio que actualmente desarrolla el grupo, para lo cual también ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico 2026-2029, que será presentado en el Capital Markets Day que tendrá lugar el próximo día 3 de marzo".

Como detalla la misma publicación, Prisa ya había informado a primera hora del martes, antes de la apertura de los mercados, de la existencia de un interés que no suponía "una oferta, un anuncio, una decisión o un compromiso de formular una oferta pública de adquisición".

Igualmente se detallaba que dicha propuesta no había sido "solicitada por Prisa", pero sí sería analizada por su consejo de administración, que finalmente la ha rechazado por unanimidad.