El Gobierno vasco detecta otros dos tipos de vacunas caducadas administradas a 78 personas

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez.

En concreto, la nueva incidencia corresponde a la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y otra a la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 29 casos potenciales.

El consejero ha precisado que, de las 253 personas afectadas por la primera vacuna hexevalente caducada que fue detectada, finalmente serán "menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo, y no las 103 que la Osakidetza había previsto revacunar.

