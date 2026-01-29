Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump anuncia que Putin ha aceptado un alto el fuego de una semana en Ucrania "por el frío de récord"
Trump anuncia que Putin ha aceptado un alto el fuego de una semana en Ucrania "por el frío de récord"

El presidente de EEUU asegura que su homólogo ruso ha accedido a su petición de no atacar el país ucraniano los próximos días por la situación extrema a nivel climatológico, aunque no ha dado más detalles.

Vladimir Putin y Donald Trump, en su encuentro en Alaska el pasado agosto
Donald Trump asegura que Vladimir Putin se ha comprometido a no atacar Ucrania "durante una semana" por "el frío". Así lo ha comunicado el presidente de EEUU tras haber mantenido una conversación con el mandatario ruso este jueves. 

Siempre según el testimonio de Trump, fue él quien pidió "personalmente" al líder ruso "que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo". Asegura el líder norteamericano que la situación que vive Ucrania "no es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí".

En una evidente dosis de autobombo, Trump ha añadido que ha llamado a su homólogo pese a que "mucha gente" le había aconsejado no llamarle por ser "una pérdida de tiempo", pero ha celebrado el acuerdo con Putin, del que no ha dado más detalles.

Sí ha querido remarcar el asombro con el que Kiev ha recibido la noticia. "Casi ni se lo creían", ha apuntado, remarcando que las autoridades ucranianas "estaban muy contentas porque están pasando por una situación muy difícil `... Dicen que nunca han experimentado un frío así".

