Juan Manuel Santos pide "certidumbre" para Venezuela

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, miembro del consejo asesor del foro World in Progress (WIP), ha participado este jueves en la segunda jornada del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo del Grupo Prisa y que se celebra en Panamá.

Santos ha alertado sobre el peligro de que América Latina se mantenga en la irrelevancia en el actual e impredecible orden internacional. "América Latina tiene que encontrar su norte para poder ser relevante, para ser un actor dentro de la discusión de cómo se reorganiza el mundo", ha señalado, en declaraciones que recoge El País.

"Hemos oído en esta cumbre, de todos los presidentes, que nos dicen: 'Tenemos que unirnos, tenemos que integrarnos", ha subrayado antes de lamentar que lo viene escuchando desde tiempo atrás pero falta que se traduzca en "hechos concretos".

Acerca de la situación en Venezuela, Santos ha pedido "certidumbre" para el país.

"Lo que hizo Estados Unidos fue ilegal, el precedente es muy peligroso... Pero la mayoría de la gente se puso muy contenta de que hayan llevado a Maduro a una cárcel, porque era el responsable ilegítimo de una cantidad de crímenes de lesa humanidad y de guerra", ha argumentado.

Educación de calidad e información independiente

En la jornada de este jueves, el presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, ha defendido la educación de calidad y la información independiente.

Como ha explicado, son "dos recursos que no se pueden robar ni expropiar" de América Latina y el Caribe: "Estos son los cimientos imprescindibles para consolidar estados fuertes e independientes".