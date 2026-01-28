Ucrania resalta el caso de un mercenario de Filipinas que fue abandonado a su suerte tras una semana en el ejército de Rusia

Un soldado ruso corre con su equipo de combate durante un entrenamiento de élite en las afueras de Moscú, en una imagen de archivo

El Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania (HUR) ha denunciado que Rusia está utilizando "el engaño y la coacción" para hacer que ciudadanos extranjeros participen en ofensivas con gran número de bajas para las fuerzas rusas.

El HUR ha denominado esa clase de acciones por parte del ejército ruso como "ataques suicidas", entendiéndose los mismos como ataques frontales contra posiciones ucranianas con un alto índice de bajas.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Kyiv Post, el HUR ha resaltado el caso de un mercenario de Filipinas que fue abandonado a su suerte tras ser enviado a la primera línea del frente pese a llevar tan solo una semana de entrenamiento en el ejército de Rusia.

A través de un comunicado, el HUR ha informado de que sus agentes han encontrado el cuerpo sin vida del ciudadano filipino John Patrick entre los soldados rusos muertos en las proximidades de la aldea de Novoselivka, en el distrito de Kramatorsk.

Desde del Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania han precisado que Patrick servía en la 9.ª compañía de asalto, 3.er batallón, 283.º regimiento, 144.ª división de fusileros motorizados del 20.º ejército de armas combinadas de Rusia.

Solo llevaba un arma y un trozo de papel

El HUR ha detallado que el mercenario de Filipinas fallecido en el frente tan solo llevaba un arma, munición y un trozo de papel en el que estaba apuntado su número de unidad, un número de teléfono, el nombre de su comandante y que no hablaba ruso.

El Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania ha recuperado datos de los dispositivos electrónicos de John Patrick que han desvelado que únicamente fue formado con un entrenamiento básico.

Según el HUR, después de resultar herido como consecuencia del "ataque suicida" contra las posiciones ucranianas, el mercenario de Filipinas no fue evacuado y murió lentamente en una zona de bosque.