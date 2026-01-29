Varios clientes se quejan de lo que pasa en Mercadona a partir de las 18:00 y el supermercado responde

Mercadona se ha consagrado como líder en distribución en España tras llegar a casi el 30% de la cuota de mercado en 2025, según los datos del informe El Mercado del Gran Consumo en España. Principales tendencias de 2025, elaborado por NIQ y recogido por la revista Forbes.

El gigante valenciano se ha asentado en el mercado español, además, por su nueva sección de comida para llevar, que ha tenido una importante acogida en sus clientes y que, según palabras de Juan Roig, fundador de la compañía, cada año irá a más porque ya muy poca gente cocina en casa.

En redes sociales, Mercadona también desarrolla una importante labor y suele responder a las quejas y mensajes de los usuarios de X que tienen dudas o que han tenido malas experiencias con productos concretos.

En las últimas horas hay varios mensajes que se repiten y la cuenta oficial del supermercado en la red social de Elon Musk ha tomado nota de la queja para estudiarla y tomar medidas si fuese necesario.

A partir de las 18:00 no hay nada

"Oye Mercadona, este nuevo sistema que tenéis que cuando vas a comprar a partir de las seis de la tarde ya esta retirada casi toda la fruta, verdura y carne envasada. Porque el horario es hasta las 21:30. ¿Alguna explicación? Se repite desde hace tiempo ya", ha dicho un cliente.

Aquí, Mercadona ha respondido: "Sentimos lo que nos comentas y lo vamos a poner en conocimiento de los responsables para revisarlo. ¿Podrías facilitarnos en cuál de nuestras tiendas está ocurriendo y desde cuándo lo llevas observando?".

Otros clientes han replicado al mismo mensaje diciendo: "Sentimos decir que debe ser general. A partir de las 18:00 de la tarde vas y no tienes casi nada de fresco en ninguna tienda. Imagino que es porque se vende, pero igual debería haber más stock".

"Mercadona Miralbueno en Zaragoza, imposible a partir de las 19 y hay gente que salimos de trabajar a esa hora", ha comentado otro usuario. Otros han puesto el supermercado de la zona en la que viven y otro ha dicho literalmente: "En todos".

Ranking de supermercados

Estos son los supermercados de España con más cuota de mercado, es decir, que más vendieron en 2025, en orden: