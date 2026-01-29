Trabajo acuerda con CCOO y UGT subir el salario mínimo un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, preside la mesa de diálogo social para la subida del salario mínimo 2026

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha lamentado que la patronal no se haya incorporado al acuerdo para el aumento del SMI pese a haber ofrecido incentivos fiscales a las empresas más afectadas por la medida.

"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha expresado Pérez Rey, tal y como recoge Europa Press.

