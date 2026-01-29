Trabajo acuerda con CCOO y UGT subir el salario mínimo un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros al mes
La patronal ha rechazado el incremento salarial.
El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT, sin CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha lamentado que la patronal no se haya incorporado al acuerdo para el aumento del SMI pese a haber ofrecido incentivos fiscales a las empresas más afectadas por la medida.
"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha expresado Pérez Rey, tal y como recoge Europa Press.
(Noticia en ampliación)