Óscar Jaenada explica por qué no existen artistas "de derechas": la razón es más sencilla de lo que parece

El actor Óscar Jaenada, ganador de un Premio Goya por la película Camarón, ha sido muy rotundo contra la ultraderecha. Lo ha hecho en una entrevista en El Mundo, donde ha afirmado que el artista de derecha "no existe".

"Lo que hace falta para ser artista es la empatía. La sensibilidad. No la ves en la derecha. Para la sensibilidad hace falta, cómo te diría, casi una cuestión genética", ha asegurado el actor.

En esta línea, ha argumentado que para ser artista "hace falta interés" y "una empatía". Óscar Jaenada cree que "el 90% de lo que vemos ahora es psicopatía".

El actor catalán se ha referido al auge de la ultraderecha, señalando que "es lo peor que nos puede pasar" y ha incidido en la importancia de tomar medidas de forma urgente.

"O ponemos fin a esto, o va a haber un problema. Como artista no estoy detrás de posicionarme, pero que no se confunda nadie. Porque además lo llevo con orgullo. Llevo con orgullo la lucha antifascista. Con orgullo y en la sangre", ha asegurado el intérprete.

"A ver si volvemos al 36"

Preguntado por la polarización de la sociedad española, Óscar Jaenada ha seguido incidiendo en el peligro que representa la normalización de los discursos de odio.

"El fascista se quita la máscara y el republicano también. Ahora nos quitamos la máscara. A ver qué pasa ahora. A ver si volvemos al 36, me cago en Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado con Donald Trump?", ha reflexionado en El Mundo.

En la entrevista, el actor también se refiere al otro lado del espectro político, asegurando que la izquierda "soy yo". "¿Tú crees que el PSOE, monárquico, vistiendo con traje y corbata, es izquierda? No solo te pasa a ti. Un amigo me dijo un día: ‘He votado a la izquierda’. Y había votado al PSOE", ha contado el intérprete.

"El PSOE es centro derecha. PP derecha de toda la vida. Y Vox, extrema derecha. La izquierda somos nosotros. Y extrema izquierda son mis colegas que son anarkas. Nos han movido, y lo ha comprado mucha gente. Ahora el PSOE es de izquierdas y el PP de centro. Vamos. Por favor, por favor, por favor", ha defendido Óscar Jaenada.