Joseph Oughourlian: "Debemos defender el pensamiento crítico y la verdad"

Este jueves se celebra en Panamá la segunda y última jornada del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo del Grupo Prisa a través del foro World in Progress (WIP).

En la víspera, siete jefes de Estado, un presidente electo y 6.000 invitados debatieron acerca del papel de América Latina en el nuevo orden internacional.

En su segunda jornada, el presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, ha defendido la educación de calidad y la información independiente.

Son "dos recursos que no se pueden robar ni expropiar" de América Latina y el Caribe, ha defendido, como recoge El País. "Estos son los cimientos imprescindibles para consolidar estados fuertes e independientes", ha incidido.

"Ese es precisamente el compromiso del Grupo Prisa: la construcción de una sociedad mejor desde la educación y la información, desde la verdad y la confianza", ha agregado.

Educación independiente e información de calidad

El presidente del Grupo Prisa ha reforzado que "debemos defender el pensamiento crítico y la verdad, pase lo que pase, y las únicas garantías para una democracia sólida son la educación independiente y la información de calidad".

Oughourlian ha recordado datos de la Unesco que indican que el 55% de los estudiantes latinoamericanos no alcanzan los niveles mínimos de lectura, cifra que duplica la media de la OCDE, cercana al 26%.

"En nuestras manos está despertar la capacidad de 120 millones de estudiantes de educación básica (...) Son 120 millones de ciudadanos a los que, en un futuro muy próximo, necesitamos bien formados y bien informados para poder contribuir al crecimiento y la prosperidad de América Latina", ha señalado.