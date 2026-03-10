Inés Moreno, traumatóloga: "Si separas un hueso roto exactamente 1 milímetro al día, el cuerpo entra en pánico y fabrica hueso nuevo para rellenar el hueco"

La medicina está llena de descubrimientos sorprendentes, a veces aparecen del prueba y error de los científicos y médicos pero otros son tan inesperados que surgen a través de la confusión de un paciente.

La traumatóloga y divulgadora científica, Inés Moreno, especialista en prótesis de rodilla, trauma de urgencia y cirugía ortopédica ha explicado en su cuenta de TikTok (@latraumatologageek) cómo la técnica de alargar huesos humanos fue descubierta gracias a un error.

El alargamiento óseo es un gran método para corregir desigualdades en la longitud de las extremidades, tratar deformidades y aumentar la talla baja patológica —como en casos de enanismo o displasias esqueléticas—.

Este procedimiento quirúrgico se basa en distanciar el hueso para crear una parte nueva. "Si separas un hueso roto exactamente 1 milímetro al día, el cuerpo entra en pánico y fabrica hueso nuevo para rellenar el hueco", explica Moreno.

Cómo surgió el alargamiento óseo

El hallazgo se remonta a la década de 1950 y está ligado al cirujano soviético Gavriil Abramovich Ilizarov. Este médico desarrolló un aparato metálico externo diseñado para tratar fracturas complicadas.

Se trataba de una estructura circular —similar a una jaula— que se fijaba a la pierna mediante alambres que atravesaban el hueso. El objetivo inicial del dispositivo era comprimir los fragmentos del hueso roto para facilitar su curación. Sin embargo, un error cambió por completo el enfoque.

Un error que terminó en un descubrimiento histórico

Según relata Moreno, en una ocasión Ilizarov dejó a un paciente con el dispositivo colocado y unas instrucciones claras: debía girar una tuerca del aparato hacia dentro para comprimir el hueso y favorecer que soldara. Pero el paciente se confundió.

En lugar de apretar la estructura, comenzó a girar las tuercas en sentido contrario. Día tras día fue separando lentamente los extremos del hueso roto, creando un pequeño espacio entre ellos.

Cuando Ilizarov regresó y revisó la radiografía, esperaba encontrar una catástrofe médica. Lo lógico habría sido que el hueso no cicatrizara o incluso que la situación obligara a una amputación. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario.

El cuerpo “rellena” el hueco

Tal como explica la traumatóloga, el hueco que se había creado entre los fragmentos del hueso no estaba vacío. El cuerpo había reaccionado produciendo tejido óseo nuevo para rellenarlo. Ese fenómeno se conoce hoy como osteogénesis por distracción.

El principio es sorprendentemente simple: si un hueso se separa de forma muy lenta y controlada —aproximadamente un milímetro al día— el organismo responde generando hueso nuevo para cerrar ese espacio.

El aparato que cambió la ortopedia

A partir de ese descubrimiento, Ilizarov perfeccionó el dispositivo que hoy se conoce como Aparato de Ilizarov. El sistema está compuesto por anillos metálicos conectados por varillas ajustables y agujas tensadas que atraviesan el hueso. Al ir modificando la distancia entre los anillos mediante pequeñas rotaciones de las tuercas, los médicos pueden controlar con precisión la separación del hueso.

Décadas después, el método de Ilizarov sigue siendo una referencia en la traumatología moderna. Aunque hoy existen versiones más avanzadas del sistema, el principio básico sigue siendo el mismo: estimular al cuerpo para que regenere su propio hueso. Gracias a este descubrimiento accidental, miles de pacientes en todo el mundo han podido recuperar la funcionalidad de sus extremidades o corregir diferencias de longitud en las piernas.