Alexander Fleming, científico: "Si la penicilina puede curar a los enfermos, el vino puede resucitar a los muertos"

Alexander Fleming se convirtió, gracias a su trabajo, en un médico y científico británico de renombre. Nació en agosto de 1881 y falleció el 11 de marzo de 1955, a la edad de 73 años.

En sus inicios, estudió en la Loudoun Moor School y Darvel School. Gracias a una beca, pudo marcharse a Londres para conocer la Royal Polytechnic Institution. Lo más llamativo es que su importante hallazgo no ocurrió con días y días de trabajo.

Gracias a ese avance, se ha podido avanzar en medicina como nunca antes. De hecho, su trabajo le sirvió para, junto a los científicos Howard Florey y Ernst Boris Chain, ganar el Premio Nobel de Medicina en 1945.

La penicilina y la lisozima

En primer lugar, en 1921, Alexander Fleming logró un descubrimiento que poco tenía que ver con la penicilina. Se trataba de la lisozima, una enzima antibacteriana que se encuentra en las lágrimas o en el moco nasal, que conoció gracias a un estornudo que cayó sobre un placa de Petri.

Para el científico, este descubrimiento fue el más importante de su carrera y fue el trabajo del que más contento estuvo. Pero claro, poco tiene que ver con el de la penicilina.

Siete años después y por accidente, Fleming regresó de vacaciones y se fijó que había un moho contaminado en una placa de cultivo. Al comprobarlo mejor, se dio cuenta de que había un círculo donde las bacterias se habían quedado paralizadas.

Ese descubrimiento cambió su vida, pero sobre todo la del mundo de la medicina. De hecho, él no fue el encargado de potenciar este medicamento. Supo de ella, pero fueron Florey y Boris Chain los que lograron desarrollar métodos que les permitió producirla para solucionar muchas enfermedades que, entonces, eran las culpables de una buena cantidad de muertes.

Su frase sobre el vino

Hay frases que perduran con el paso del tiempo. Una de ellas, la protagonizó el mismo Alexander Fleming. En este caso tenía que ver con el uso de la penicilina, pero también con el vino.

"Si la penicilina puede curar a los enfermos, el vino puede resucitar a los muertos".

Según ha informado Muy Interesante, no es la única que ha dejado para la historia y han detallado otras que mencionó el reputado científico en vida.