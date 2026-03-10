Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Detenido un hombre acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Barcelona
Política
Política

Detenido un hombre acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Barcelona

La mujer está herida, pero no se teme por su vida.

Redacción HuffPost
EFE
Imagen de archivo de varios vehículos de los Mossos d'Esquadra.
Imagen de archivo de varios vehículos de los Mossos d'Esquadra.Kike Rincón/Europa Press via Getty Images

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Polinyà (Barcelona), en un caso en el que la mujer ha resultado herida aunque no se teme por su vida.

Según ha adelantado RTVE y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos han ocurrido esta pasada medianoche cuando los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso de que una mujer había caído desde un cuarto piso en Polinyà.

Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar, la mujer ha sido evacuada a un hospital debido a las lesiones sufridas por la caída, si bien no se teme por su vida. Los Mossos, que mantienen una investigación abierta, han detenido a la pareja de la víctima. 

-Noticia de última hora, en ampliación-

Redacción HuffPost
EFE
EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos