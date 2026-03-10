Cuándo salen a la venta, precios y cómo comprar las entradas del concierto de Kanye West en Madrid

Después de encadenar una polémica tras otra, Kanye West llegará a España después de 20 años sin visitar nuestro país en una única fecha en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 30 de julio. El rapero, conocido actualmente como Ye, solo había visitado España en una ocasión en 2006, cuando paró en la sala Razzmatazz de Barcelona como parte de la gira de su segundo álbum Late Registration.

El artista, que publicará su disco Bully previsiblemente el próximo 27 de marzo tras varios retrasos y polémicas (como una canción titulada Heil Hitler y merchandising con la esvástica), presenta su disco Donda 2 publicado en 2025.

Sin embargo, recientemente publicó una columna de opinión en The Wall Street Journal titulada A todos los que he hecho daño, donde se disculpaba por sus comportamientos y actitudes abiertamente antisemitas y racistas.

"No soy nazi ni antisemita. Amo a los judíos", dijo en su comunicado, donde justificaba que buena parte de sus polémicas se deben al trastorno bipolar que sufre. Este tendría su origen, según él, en una lesión en el lóbulo frontal a raíz de un accidente de coche en 2002 que le rompió la mandíbula, algo que él mismo desconocía ya que su diagnóstico psiquiátrico no le llegó hasta 2023.

"Te ciega, pero te convence de que tienes perspicacia. Te sientes poderoso, seguro, imparable. Perdí el contacto con la realidad", aseguró sobre su trastorno.

Cuándo y cómo comprar las entradas y precios de Kanye West en Madrid

El autor de temas como Heartless, Runaway o Flashing Lights abrió la semana pasada un registro para una pre-venta privada para el concierto del 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid que se ha abierto este martes 10 de marzo a las 10:00h a través de yemadrid.com. Sin embargo, se prevé que haya una venta general de la que todavía no se han detallado fechas.

Por el momento, según se ha podido conocer en redes sociales, los precios de las entradas oscilan entre los 190 euros de las gradas altas a los 400 de las gradas VIP, todo ello, más gastos de gestión.

Así quedan los precios por zonas para el concierto de Ye en Madrid: