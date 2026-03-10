Javier Milei, ya 'te la vivmos venir': "Soy el presidente más sionista del mundo"

Mientras buena parte de la comunidad internacional juega al tabú a la hora de calificar o definir su postura ante el ataque conjunto estadounidense-israelí a Irán, hay aliados de la Administración Trump que no tienen que pasar por esa suerte de charada diplomática y sacan pecho del apoyo incondicional a los intereses de Israel. Pueden sacar pecho, a cara descubierta, de un espaldarazo completo a una intervención que viola el derecho internacional. Esta es la cómoda postura de la que dispone Javier Milei.

El presidente argentino dejó plasmado ese cierre de filas, este lunes, en la que es su décimo quinta gira a EEUU desde que ganó las elecciones, hace unos dos años, y se convirtió en el inquilino de la Casa Rosada que prometió motosierra a todo gasto superfluo. Lo hizo en una visita a la Gran Manzana, a la neoyorquina Universidad de Yeshiva. Un importante centro de enseñanza hebreo.

Recibido como le gusta ser recibido, entre una mezcla de figura institucional y pseudoestrella de rock, Milei vertió declaraciones relevantes en este contexto, que van desde el posicionamiento de Argentina en lo relativo a las operaciones Furia Épica y León Rugiente a, directamente, confirmar abiertamente que no es que apoye a Israel en sus reclamaciones en materia de seguridad y defensa, con las que justifica bombardeos e invasiones como la de la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano o Irán. O todo lo que quepa en la siguiente afirmación: "Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo".

El mandatario argentino, Javier Milei, recibiendo el saludo del rabino doctor Ari Berman, durante su visita a la Universidad de Yeshiva, en Manhattan (Nueva York, EEUU). REUTERS / David 'Dee' Delgado

Milei: "Orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo"

Esta frase de Javier Milei se produce en un intenso fin de semana en el que volvió a tener un breve encuentro con Donald Trump, en una de las fotos colectivas que bridan sus proyectos paralelos a los existentes en el orden internacional. Esta vez, tras pasar por Miami en la puesta de largo del Escudo de las Américas -nuevo frente con sus aliados habituales que presentó en inglés jactándose de que no tenía tiempo de aprender otro idioma-, se desplazó a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.

Después, ya en la universidad hebrea y durante su intervención, proclamó su orgullo de ser un sionista y aseguró ante la audiencia que "vamos a ganar", en referencia a la guerra contra Irán. No parecía que hiciese falta en aquel contexto, como si de un mensaje más en clave de política doméstica o a la población de su país se tratase, pero Milei concretó que "somos enemigos de Irán".

¿Por qué es importante que haya usado este término? El sionismo, que supone el apoya a los postulados más ultras de seguir colonizando territorios que no le fueron reconocidos legalmente por Naciones Unidas -el Gran Israel- y de implantar en ellos una enseñanza y lengua únicamente judías, es una cuestión que cuenta con detractores en buena parte de la comunidad internacional. Sobre todo entre algunos de los países árabes, pero también por aquellos países que apuesta por la solución de los dos Estados.

"Digamos, [Irán] son nuestros enemigos (...). Además tengo una alianza estratégica con EEUU e Israel" Javier Milei, presidente de Argentina

No se quedó ahí Milei, que, en parte, justificó ambas afirmaciones tirando de hemeroteca, los atentados de 1992 y 1994, en la Embajada de Israel y en la Asociación Mutual Israelita Argentina, ambas en la capital, Buenos Aires: "Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos". Tras ese recordatorio, dejó otra aclaración más actual: "Además tengo una alianza estratégica con EEUU e Israel".

Cabe destacar que, horas después, Milei reprodujo parte del mismo argumentario en el marco de otro acto. También relacionado con la sociedad judía. Fue uno de los galardonados en la gala anual organizada por la Fundación Algemeiner. Allí recibió el premio 'Guerrero por la Verdad'.

Milei asegura que la guerra contra Irán es buena para Argentina... pero JPMorgan no opina lo mismo

Por otro lado, en una entrevista radiofónica, Milei también ofreció otro enfoque para dejar entrever que la guerra contra Irán le beneficia a Argentina. "Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo, Argentina es exportador neto", ha explicado Milei a FM Now 97.9. Ha extendido esos beneficios también a "todos los granos", en referencia a la exportación de soja, maíz o girasol.

"Los términos de intercambio de Argentina están mejorando muy fuertemente. Con precios más altos, que se esperan que sean transitorios, usted se va a apurar a exportar", ha asegurado, a pesar de que su índice de riesgo ha escalado hasta los 593 puntos. Un alza de 18 más que el pasado viernes, pero 26 más que hace una semana, cuando comenzó la intervención. El responsable de dicho informe económico es el banco estadounidense JPMorgan Chase.