Karla Sofía Gascón se pronuncia sobre la metedura de pata de Timothée Chalamet a pocos días de los Oscar: "Buena suerte"

Las palabras de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera siguen trayendo cola a apenas unos días para los Oscar, en los que está nominado a Mejor actor por su papel en Marty Supreme.

Todo se remonta a una charla con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine emitida el pasado 24 de febrero, el actor aseguraba que no quería trabajar en algo que "no le importa a nadie" como las artes escénicas. “No quiero trabajar en el ballet o la ópera, ni en cosas en las que tenga que estar en plan 'mantén esto vivo por mucho que ya no le importa a nadie'. Con todo el respeto hacia la gente del ballet y la ópera”, comentó Chalamet.

Como respuesta a las declaraciones del actor, decenas de teatros de todo el mundo han tirado de humor para reivindicar su trabajo, invitando a Chalamet a ver algún espectáculo de ópera o ballet en sus butacas. Numerosos rostros conocidos como Whoopi Goldberg o Doja Cat tampoco han dejado de comentar las palabras del intérprete, y en las últimas horas también se ha sumado el sarcasmo de Karla Sofía Gascón.

La actriz madrileña fue la protagonista hace un año de una enorme polémica alrededor de unos tuits racistas que complicaron su carrera al Oscar, llegando a ser apartada por el equipo de Emilia Pérez para intentar que la película no saliera perjudicada. De hecho, no son pocos los que han comparado la situación de Chalamet con la de Gascón, aunque esté lejos de ser parecida.

A través de sus stories, la actriz ha publicado un montaje con dos fotos en las que tanto ella como Chalamet aparecen hablando por teléfono con una irónica frase. "Hola Karla, ¿crees que me dejarán pasar por la alfombra roja en los Oscar? ¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim", ha imaginado Gascón en una conversación ficticia.

"Además, me encantan las zapatillas de ballet y he visto El fantasma de la ópera diez veces. No estoy segura de si eso sirve para algo. Buena suerte con los premios", ha añadido con sorna Gascón, que también se ha referido a un doble rasero entre ellos.

"Aunque nadie me ha visto ni escuchado decir nada, mientras que a ti sí te han visto y oído, la gente parece preferir creer lo que dicen los malos que supuestamente dije", ha reflexionado la actriz.