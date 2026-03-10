Sádicos, misántropos y con vínculos con la explotación infantil: así es Grupo 764, la organización neonazi que amenaza a Irene Montero

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional las amenazas de muerte recibidas por parte de un individuo que afirma pertenecer a la organización neonazi conocida como Grupo 764. Según informó su entorno y fuentes policiales, el mensaje advertía de la intención de asesinarla en su domicilio, una amenaza que también se extendía a su entorno familiar y que ha llevado a las autoridades a elevar el nivel de alerta ante la posibilidad de que pueda materializarse.

La Brigada de Información de la Policía Nacional ha asumido el caso mientras se investiga la procedencia de los mensajes. No se trata de una amenaza cualquiera: el grupo 764 está considerado por distintas agencias internacionales como una de las redes extremistas más inquietantes surgidas en internet en los últimos años.

Una red extremista nacida en internet

Grupo 764 es una red violenta surgida en 2021 en Stephenville (Texas), fundada por el joven estadounidense Bradley Cadenhead. El nombre procede de los tres primeros dígitos del código postal de la ciudad. Desde su aparición, ha sido descrita por investigadores y fuerzas de seguridad como una secta digital que mezcla neonazismo, nihilismo y referencias al satanismo, con un funcionamiento descentralizado basado casi exclusivamente en internet.

El FBI considera esta red una amenaza terrorista emergente y mantiene centenares de investigaciones abiertas relacionadas con sus actividades. La organización se estructura en pequeños subgrupos o células dispersas, lo que dificulta su persecución y permite que continúe operando incluso tras la detención de algunos de sus líderes.

A diferencia de otras organizaciones de extrema derecha con objetivos políticos claros, los analistas describen a 764 como un movimiento profundamente misántropo y nihilista: su objetivo no es conquistar el poder ni impulsar un programa ideológico concreto, sino fomentar el caos social y la violencia extrema.

Violencia, chantaje y explotación de menores

Uno de los aspectos que más alarma genera entre las autoridades es el tipo de delitos asociados al grupo. Según investigaciones policiales y judiciales en distintos países, sus miembros están implicados en sextorsión, difusión de material de abuso sexual infantil y coacción a menores para que se autolesionen o realicen actos violentos ante la cámara.

El método suele comenzar con el contacto con adolescentes en plataformas populares entre jóvenes —como Discord, Roblox, TikTok o Instagram— donde los reclutadores buscan especialmente a menores vulnerables: chicos con problemas familiares, aislamiento social o dificultades psicológicas.

Una vez establecida la relación, la manipulación emocional se transforma en chantaje. Las víctimas son presionadas para producir contenido sexual explícito, autolesionarse o cometer actos cada vez más extremos. Ese material se utiliza posteriormente para mantener el control sobre ellas y obligarlas a reclutar a otros jóvenes.

En muchos casos, además, la violencia se convierte en una especie de competición interna: los aspirantes a entrar en determinados canales o subgrupos deben demostrar su "compromiso" con actos de crueldad o explotación, lo que refuerza una cultura de escalada constante en el daño causado.

Un fenómeno global y difícil de rastrear

A pesar de que su fundador fue detenido y condenado a una larga pena de prisión en Estados Unidos, la red continúa activa gracias a su estructura descentralizada y a su capacidad para moverse entre plataformas digitales.

Las autoridades han vinculado a individuos relacionados con 764 con amenazas de atentados, ataques violentos y posesión de material ilegal en varios países de Europa y América. Incluso adolescentes radicalizados en estos entornos han protagonizado agresiones o intentos de atentado inspirados en la ideología del grupo.

Para los expertos en seguridad, el mayor peligro de esta organización no reside únicamente en su discurso extremista, sino en su capacidad para convertir el odio y la violencia en una forma de reconocimiento dentro de comunidades digitales cerradas.

Ese ecosistema —que mezcla radicalización política, cultura de internet y criminalidad— es el que explica por qué una red relativamente pequeña puede generar amenazas que terminan llegando hasta figuras públicas, como ha ocurrido ahora con Irene Montero.