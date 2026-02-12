Ingrid, dermatóloga: "Un solo vaso de alcohol ya puede provocar daños visibles en una mujer"

¿Quieres tener la piel mejor? En lugar de gastarte un dineral en cremas, lo que deberías hacer es gastarte menos en alcohol. Así lo asegura la dermatóloga Ingrid van Riet, que en conversación con AD señala los peligros que el alcohol tiene para nuestra piel.

En el caso de las mujeres, "tan solo una copa de alcohol puede causar daños visibles", mientras que en los hombres ocurre tras dos bebidas alcohólicas, si bien enfatiza que no hay una cantidad segura de alcohol, sino que lo mejor es no beber nada.

El alcohol altera la regulación natural de líquidos en los riñones, lo que produce una pérdida de sales y minerales. Sentimos más sed y nos deshidratamos, lo que repercute en la piel: "Las fibras de colágeno, que aportan firmeza y elasticidad a la piel, se resecan y se vuelven más frágiles".

"Esto hace que las líneas de expresión, como las que se ven alrededor de los ojos y la boca, se hagan más visibles. El alcohol también dilata los vasos sanguíneos, lo que puede provocar enrojecimiento y, a veces, incluso una ligera hinchazón del rostro".

Después de una noche de copas la piel lo nota Space_Cat

Pero hay más. "Las proteínas del cuerpo pueden cambiar estructuralmente, las células pueden oxidarse e incluso puede producirse daño al ADN". Eso sí, si tienes un estilo saludable, consumes suficientes antioxidantes vía dieta y solo tomas alcohol ocasionalmente notará menos daño que alguien que bebe todos los días y no come de forma saludable.

Con respecto al sueño, hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol interrumpe el sueño, "mientras que la reparación de la piel ocurre durante la noche. No es casualidad que algunas personas vean una diferencia en el espejo a la mañana siguiente de una noche de copas".

Todo el mundo sabe que el consumo de alcohol afecta al hígado. La grasa se acumula en él, lo que causa inflamación y cicatrización y puede llegar a provocar insuficiencia hepática. El daño hepático se puede ver en la piel, que envejece más rápidamente y de forma irreversible.

Por si fuera poco, problemas dermatológicos como el acné, la rosácea y la psoriasis empeoran con el alcohol, y una persona que bebe con frecuencia puede sufrir enrojecimiento permanente o rinofima, la conocida como nariz de borracho.

Así nota tu piel el decir adiós al alcohol

Si dejas el alcohol lo notarás en la piel. "Lo primero que se nota es una mejor hidratación. Después de solo unos días, la piel puede lucir más fresca y tersa. La hinchazón y la inflamación también disminuyen rápidamente porque el sistema linfático se regenera", añade la dermatóloga.

"El enrojecimiento también disminuye porque los vasos sanguíneos están menos irritados. Después de unos meses, o incluso años, la calidad de la piel mejora porque la degradación del colágeno se ralentiza. Esto no significa que el daño existente desaparezca repentinamente, pero sí evita que empeore", finaliza.