Casey, británica, se muda a Vietnam y paga 173 euros al mes por el alquiler: "Es un paraíso literal"

El aumento constante del precio de la vivienda, la energía y los productos básicos en el Reino Unido está llevando a cada vez más personas a replantearse su futuro. En un contexto marcado por la crisis del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, muchos británicos miran al extranjero en busca de estabilidad económica y una mejor calidad de vida. Es en este escenario donde historias como la de Casey empiezan a ganar protagonismo.

Harta del encarecimiento diario de la vida en el Reino Unido, la joven decidió hace poco tiempo hacer las maletas y probar suerte en Vietnam. Desde su llegada a Da Nang, una ciudad costera famosa por sus playas de arena blanca y su mezcla de naturaleza y desarrollo urbano, la joven ha documentado su nueva vida en TikTok y Facebook, donde asegura que vivir allí es mucho más económico de lo que era el día a día en su ciudad natal.

"¿Sabías que puedes vivir en Vietnam por tan solo 300 libras al mes?", comienza diciendo en uno de sus vídeos más virales. Casey explica que, aunque ella y su novio optaron por un piso con piscina y mejores acabados que les salió por 490 libras al mes, ha recibido numerosos mensajes afirmando que es posible encontrar alojamiento por solo 150 libras al mes, aproximadamente 173 euros.

Una ciudad barata

Vietnam ha sido señalado repetidamente como uno de los destinos más asequibles para quienes deciden mudarse al extranjero. La encuesta Expat Insider 2025 de InterNations sitúa al país en lo más alto del ránking de finanzas personales para expatriados, destacando la facilidad para ahorrar y el coste ventajoso de la vida. En palabras de Casey: “Es un paraíso literal”, exclama mientas muestra las vistas desde su nuevo hogar.

En el clip, la joven desglosa algunos gastos para ilustrar su argumento. “Si comes comida occidental, cuesta 4 libras por comida, pero si comes comida vietnamita, 1 libra por comida”, explicó, antes de elogiar los taxis, que llegan “al instante” y cuestan alrededor de 3 libras por viaje, lo que equivale a unas 21 libras de media a la semana. También mencionó que las actividades de ocio como excursiones o deportes cuestan una media de 25-30 libras.

En cuanto a gastos esenciales, Casey también menciona un seguro de viaje de aproximadamente 60 libras al mes, lo que supone una media de 15 libras a la semana. Aunque las cifras varían según el estilo de vida y la zona, su experiencia ilustra por qué muchos nómadas digitales y recién llegados consideran a Da Nang una opción atractiva. En conjunto, estos costes refuerzan la idea de que vivir en esta ciudad vietnamita puede resultar no solo más asequible, sino también más cómodo y sostenible.