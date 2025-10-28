Investigadores demuestran que esta posición al sentarte en el baño te ayudará con el estreñimiento

La ciencia ha hablado. La posición ideal para sentarse en el baño y defecar es aquella en la que el recto permanece recto. Ello ocurre cuando las rodillas se encuentran más altas que las caderas.

No obstante, hay una posición que es aún más adecuada, por lo que especialmente deben tratar de aplicarla las personas que padezcan estreñimiento. Las investigaciones recomiendan (más allá de las rodillas estén más altas que las caderas) que la posición sea ligeramente inclinada hacia adelante.

Tal y como recoge la revista finlandesa Anna, eso significa que la posición que recomiendan los científicos es la de estar de cuclillas, ya que es la más natural para que los seres humanos vacíen sus intestinos.

La posición en cuclillas es probablemente la forma en que los seres humanos hacían sus necesidades en la antigüedad. La misma, además de enderezar el recto, también posibilita que el músculo púbico-rectal se relaje.

En concreto, la mencionada revista destaca que las investigaciones demuestran que cuanto mayor es la flexión de la cadera que se consigue al ponerse en cuclillas, más recto es el canal entre el recto y el ano y menos esfuerzo se requiere realizar para defecar.

Por lo tanto, los inodoros han provocado que los humanos se sienten en el baño en una postura antinatural cuya consecuencia es que el acto de defecar sea menos sencillo de lo que en realidad es.

Para aplicar este consejo y adoptar una posición ligeramente inclinada hacia adelante en la que las rodillas se encuentran más altas que las caderas, los expertos aconsejan hacer uso de un taburete cuando se vaya al baño.

En ese sentido, lo más importante es que el reposapiés del taburete sea lo suficientemente alto como para que las rodillas queden justo por encima de las caderas. Además, para recrear mejor la posición de estar en cuclillas, es recomendable inclinarse ligeramente hacia adelante y apoyar los codos en las rodillas.