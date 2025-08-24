Jesús Martínez-Fernández, neurocirujano: "El cerebro no siente dolor, operamos a alguien despierto"

"El cerebro no tiene receptores ni de presión ni de dolor", tal y como explica el neurocirujano Jesús Martínez-Fernández en el canal de TikTok @Videostopinternet. "Por eso podemos operar al paciente despierto", afirma este especialista. Y explica, además, el proceso que se sigue en estas intervenciones.

"Sólo tienes que ocuparte de la zona craneal, que sí que tiene sensibilidad y de la duramadre, que es la membrana que envuelve al cerebro, que sí que tiene inervación", con lo cual estas partes sí se anestesian para evitar que el paciente que está siendo operado del cerebro no sienta nada.

Nuestro cerebro, que como bien sabemos desde que nos lo explican en los primeros cursos de la educación secundaria, coordina todas las actividades del cuerpo, enviando y recibiendo mensajes a través del sistema nervioso. Y se divide en partes principales como el cerebro (la porción más grande), el cerebelo y el tallo cerebral. Pero lo que quizás no sabíamos es que la duramadre es una membrana que está, en efecto, formada por tejido conectivo, y es la capa más externa y resistente de las meninges, que son las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal.

Este médico también cuenta cómo suele accederse a la parte del cerebro en la que el médico tiene que intervenir: "Hacemos una incisión en forma de interrogación y accedemos a la lesión, pero hay otras localizaciones que te obligan a hacer la incisión de otra forma", detalla este médico.

En resumen y, contado de forma sencilla, el doctor Martínez-Fernández dice que, básicamente, lo que hacen estos especialistas para llegar al lugar en el que el paciente tiene el problema es "un hueco no demasiado grande en el cerebro y ahí operamos".