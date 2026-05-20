Javier Marín, farmacéutico: "Si te tomas la tensión estando nervioso, puede que estos valores no sean reales"

La tensión arterial es uno de los indicadores más importantes para conocer el estado de salud cardiovascular de una persona. Sin embargo, muchas veces se convierte en un parámetro al que no se le presta la atención necesaria hasta que aparecen problemas de salud.

La hipertensión arterial, conocida popularmente como tensión alta, afecta a millones de personas en todo el mundo. En la mayoría de los casos no presenta síntomas evidentes, por lo que muchas personas desconocen que la padecen. Precisamente por ello, expertos sanitarios insisten en la importancia de realizar controles frecuentes y hacerlo correctamente para obtener valores fiables.

Entre ellos se encuentra el farmacéutico Javier Marín, quien junto a la doctora Paula Samper ha advertido, en un vídeo publicado en TikTok, sobre algunos errores muy habituales que pueden alterar completamente el resultado de una medición de la presión arterial.

Los errores más frecuentes al medirse la tensión

Según explica Javier Marín, uno de los fallos más comunes ocurre cuando la persona se toma la tensión en un momento de nerviosismo o estrés. "Si te tomas la tensión estando nervioso, puede que estos valores no sean reales", advierte el farmacéutico.

El estrés, la ansiedad o incluso la preocupación por el propio resultado pueden elevar temporalmente la presión arterial y ofrecer cifras que no reflejan el estado real del paciente. Por ello, los especialistas recomiendan permanecer relajado y sentado durante varios minutos antes de realizar la medición.

Tampoco aconsejan tomar la tensión inmediatamente después de hacer ejercicio intenso, consumir café o té, o fumar. Esto se debe a que todos estos factores pueden alterar momentáneamente la presión arterial. En estos casos, lo ideal es esperar al menos 30 minutos para que el organismo vuelva a estabilizarse.

Factores que influyen en el resultado

Otro aspecto clave que destacan es la postura corporal durante la medición. Puede parecer irrelevante pero Javier Marín insiste en que el brazo debe estar apoyado sobre una superficie plana y no debe estar oprimido por ropa ajustada ni por ningún otro elemento. Además, los pies deben permanecer apoyados en el suelo y nunca cruzados.

Los especialistas también recuerdan que la presión arterial puede variar a lo largo del día, por lo que es importante medirla siempre a la misma hora para poder comparar correctamente los resultados. Según Paula Samper, hay que hacerlo antes del desayuno y antes de la cena.

Cómo obtener una medición más fiable

La doctora Paula Samper y Javier Marín aconsejan realizar tres mediciones separadas entre sí por uno o dos minutos. Según explican, la cifra más fiable es la media obtenida entre la segunda y la tercera medición.

Este método ayuda a reducir posibles errores puntuales y permite obtener un resultado mucho más preciso. También destacan la importancia de utilizar tensiómetros homologados y seguir siempre las indicaciones del profesional sanitario.