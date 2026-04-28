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La Academia de Ciencias de EEUU desaprueba el popular estudio de Barbacid sobre la "curación" del cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales
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La Academia de Ciencias de EEUU desaprueba el popular estudio de Barbacid sobre la "curación" del cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales

El organismo tumba la investigación y reprocha al científico que no declarara que poseía parte de la compañía Vega Ocotargets para la explotación comercial de los resultados.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
ALICANTE, SPAIN - MARCH 01: Mariano Barbacid (C) receives an "Investigation National Award" 2022 at the 'Casa Mediterraneo' on March 01, 2023 in Alicante, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
Mariana Barbacid recoge un premio en marzo de 2023, en Alicante.Getty Images

La Academia de Ciencias de Estados Unidos (NAS, en sus siglas en inglés) tumba el estudio de Mariano Barbacid que proponía una cura contra el cáncer de páncreas, y que ha dado la vuelta al mundo como un hito en la ciencia moderna. El organismo ha publicado un dictamen en el que desaprueban el estudio español porque supuestamente, el científico español y dos de sus compañeros tenían intereses empresariales ocultos en la explotación comercial de los resultados. De hecho, Barbacid no declaró en la presentación de la popular investigación que poseía parte de la compañía Vega Ocotargets, fundada precisamente para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas.

Los editores de la revista PNAS, perteneciente a la Academia estadounidense, se retractan del artículo "debido a un interés relevante en competencia no revelado en el momento de su envío". "El autor colaborador miembro de NAS, Mariano Barbacid, y dos coautores, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, poseen intereses financieros en Vega Oncotargets", explican en el comunicado, consultado por El HuffPost.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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