La Academia de Ciencias de EEUU desaprueba el popular estudio de Barbacid sobre la "curación" del cáncer de páncreas por ocultar sus intereses empresariales

La Academia de Ciencias de Estados Unidos (NAS, en sus siglas en inglés) tumba el estudio de Mariano Barbacid que proponía una cura contra el cáncer de páncreas, y que ha dado la vuelta al mundo como un hito en la ciencia moderna. El organismo ha publicado un dictamen en el que desaprueban el estudio español porque supuestamente, el científico español y dos de sus compañeros tenían intereses empresariales ocultos en la explotación comercial de los resultados. De hecho, Barbacid no declaró en la presentación de la popular investigación que poseía parte de la compañía Vega Ocotargets, fundada precisamente para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas.

Los editores de la revista PNAS, perteneciente a la Academia estadounidense, se retractan del artículo "debido a un interés relevante en competencia no revelado en el momento de su envío". "El autor colaborador miembro de NAS, Mariano Barbacid, y dos coautores, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, poseen intereses financieros en Vega Oncotargets", explican en el comunicado, consultado por El HuffPost.