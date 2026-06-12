"Fue el primer gol del Mundial 2026": los trabajadores del estadio en el que debuta EEUU blindan su derecho a la huelga por el ICE

"Qué tan poderosos son los trabajadores cuando se unen". Son las palabras a El HuffPost de una de las responsables de comunicación del UNITE HERE Local 11, un sindicato estadounidense que ha protagonizado estos días un conflicto que ha estado a punto de deslucir el debut de EEUU, la selección anfitriona. El primer gol del campeonato lo ha firmado Julián Quiñones para México. Pero estos trabajadores tienen claro que ellos marcaron antes. "Este gol fue el primero".

EEUU inicia su periplo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 contra Paraguay en un partido que se retransmitirá en España en la madrugada del viernes al sábado 13 de junio. Los combinados americanos se encuentran en el que será el primer partido que se disputa en suelo estadounidense, y por ello también se celebrará una ceremonia de inauguración después de que este jueves tuviera lugar otra en México con la participación de Shakira o J Balvin, entre otros artistas.

El campo que será el escenario para este primer encuentro en EEUU es el SoFi Stadium. Este estadio, con capacidad para 70.000 almas, es uno de los más caros del planeta: terminado de edificar en 2020, se calcula que su construcción costó unos 5.000 millones de dólares, ya que además de las instalaciones deportivas cuenta con equipamiento diverso como zonas comerciales, teatros, oficinas, etc.

A pesar de la magnitud de la obra, este SoFi Stadium (que durante el Mundial recupera su nombre original por cuestiones de patrocinio, Los Angeles Stadium) no solo es el escenario para un partido de importancia de este Mundial. También ha sido el lugar en el que se ha conquistado una importante victoria sindical.

Los trabajadores amenazaron con ir a la huelga (y ganaron)

Las discusiones comenzaron en realidad hace meses. UNITE HERE Local 11 empezó a organizar a los trabajadores del SoFi Stadium y detectaron que "una cosa que les preocupaba mucho en términos de seguridad era el papel del ICE". El cuerpo policial, prácticamente convertido en milicia por la Administración Trump, sigue causando estragos y provocando el terror en la comunidad migrante que vive en EEUU. "Crean mucho caos y mucho miedo y eso empezó a preocupar a los trabajadores".

En esos términos lo explica una de las responsables de comunicación de esta organización sindical. "Lo que hablábamos con la compañía entonces era la lucha de mejores sueldos, mejores protecciones". Pero el tiempo pasaba y nada se conseguía. Por eso, finalmente los trabajadores del estadio se reunieron y celebraron una votación auspiciada por el sindicato: ir o no ir a la huelga. Salió el sí con una abrumadora mayoría: el 99,6% de los trabajadores estaban dispuestos a ello.

Trabajadores del SoFi Stadium celebran su victoria sindical a horas de que debute EEUU en el Mundial 2026 UNITE HERE Local 11

Esto sucedió a principios de junio. Hasta entonces la empresa que explota el recinto, Legends Hospitality, no daba su brazo a torcer, pero esta amenaza de huelga bastó. "No nos estaban tomando en serio". Por eso, el pasado lunes 8 de junio se celebró "una negociación bien larga". "Estuvimos todo el día".

Con ella, se alcanzó el acuerdo para un nuevo convenio. La organización, que representa a 2.000 empleados del estadio entre "cantineros, meseros, lavaplatos..." conquistó subidas de sueldo generalizadas, en algunos casos de hasta el 30%. "Aquí en California todo está muy caro".

Un derecho blindado ante posibles redadas del ICE

No fueron subidas de sueldo. El acuerdo para este nuevo convenio también incluye pluses para quienes trabajen durante el Mundial. Y a los empleados que no tienen derecho a percibir propinas de los clientes (porque no trabajan de cara al público, por ejemplo) les han conseguido sustanciosas subidas salariales. Pero hay dos cosas "todavía más emocionantes", resaltan desde el UNITE HERE Local 11 de California.

La primera. Este nuevo convenio vence "unos meses antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028". El acuerdo terminará en abril de ese año y habrá que negociar otro nuevo. La celebración de un espectáculo deportivo de talla mundial, como el que ahora se celebra en EEUU, ayudará en las negociaciones. Del otro lado, se ha blindado el derecho a huelga. Normalmente es habitual que en EEUU, una vez se alcanza un acuerdo de esta naturaleza, la negociación colectiva implica retirar al menos temporalmente ese derecho a huelga.

UNITE HERE Local 11 ha conseguido mantenerlo, blindarlo en este nuevo convenio. Por una razón muy sencilla. "Logramos mantener el derecho a ir a huelga. Si los trabajadores se sienten inseguros o trabajar se convierte en algo inseguro lograron mantener ese derecho". Sí, la razón de nuevo es el papel que el ICE pueda jugar durante estas fechas.

Desde el sindicato ignoran si efectivamente aparecerá "la migra" por los aledaños del estadio. "La presencia del ICE en el sur de California, especialmente desde el año pasado, fue terrible, presenciamos redadas todo el tiempo. El Gobierno federal estaba diciendo que el ICE iba a tener un rol durante este Mundial. Daba miedo". Pero ahora "los trabajadores están muy felices" sabiendo que han asegurado su derecho a la huelga.

EEUU y Paraguay jugarán en Los Angeles Stadium en el primer partido del Mundial de 2026 que se celebra en suelo estadounidense. Antes del encuentro se espera una segunda ceremonia de inauguración en la que participarán actores y artistas como Katy Perry. También en Toronto, el tercer anfitrión junto EEUU y México, celebrará su propia ceremonia con la participación de Michael Bublé y otros músicos.