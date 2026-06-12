Ignoró un mensaje de LinkedIn creyendo que era spam: así acabó Roberto Lopes, un defensa de Dublín, jugando el Mundial con Cabo Verde

Los Mundiales de Fútbol siempre dejan historias curiosas. En la Copa Mundial de la FIFA 2026 hay cuatro selecciones debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. En la primera de ellas, Cabo Verde, juega Roberto Lopes, quien ha estado a punto de quedarse sin vivir el sueño de disputar un Mundial por ignorar un mensaje de LinkedIn creyendo que se trataba de spam.

La anécdota se remonta al año 2019, cuando el futbolista, nacido en Dublín (Irlanda) e hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa, recibió un mensaje en portugués en la mencionada red social. Roberto Lopes no le prestó atención y a los meses le llegó un nuevo mensaje de la misma persona, pero en esa ocasión en inglés.

Fue entonces cuando el jugador copió y tradujo el mensaje original con Google Translate y se dio cuenta que era una propuesta del seleccionador de Cabo Verde para jugar con la selección del país africano. Roberto Lopes, quien tiene en estos momentos 33 años y juega como defensa central en el Shamrock Rovers de la Premier División de Irlanda, respondió de inmediato al mensaje del seleccionador mostrándole su predisposición a defender los colores de Cabo Verde.

La historia ha sido desvelada por el propio futbolista en una entrevista. "Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura", ha explicado.

Roberto Lopes, que había sido internacional con Irlanda en categoría juvenil, ha asegurado que acertó tomando la decisión de jugar con Cabo Verde. "La experiencia me abrió la mente, ya que me permitió visitar lugares que nunca habría conocido, interiorizarme de la cultura africana y aprender el idioma. Transformó mi carrera y mi vida personal", ha subrayado el jugador.