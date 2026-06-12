Los interioristas coinciden: los cuadros sobre el cabecero dejarán de utilizarse en 2026 y empezará a usarse el panelado de madera

La pared del cabecero da más juego en la decoración del que piensas

Los interioristas defienden que la pared del cabecero se ha convertido en un elemento clave del dormitorio. Ya no es una simple excusa para colgar un cuadro o cualquier otro producto decorativo, ahora se trata de un espacio esencial para definir el estilo y la personalidad de la estancia.

Así lo indican tres interioristas (Pia Capdevila, Paula Duarte y Alberto Torres) en la revista especializada El Mueble. Todos piensan que la pared debe diseñarse con intención y coherencia, pues se trata del punto principal del espacio, al que se dirigirán la mayoría de miradas cuando se adentren en el dormitorio.

Algunas de las soluciones propuestas son el papel pintado, las molduras o jugar con la iluminación. También existe una apuesta por los panelados de madera. Esto queda al gusto de cada persona, sin embargo, lo que sí parece claro es que las decoraciones improvisadas, como los cuadros, han quedado atrás.

Los expertos aconsejan no recargar este espacio. Apuestan por crear una composición que sirva para aportar calma, personalidad y una sensación envolvente que ayude a favorecer el descanso.

Las mejores opciones para la pared del cabecero

Los interioristas ofrecen diferentes ideas para que aproveches mejor la pared del cabecero, cada una de ellas aporta una sensación distinta, así que es elección tuya decantarte por una u otra:

Un solo elemento decorativo: puedes escoger una única opción decorativa, pero debe ser potente y estar bien dimensionada.

puedes escoger una única opción decorativa, pero debe ser potente y estar bien dimensionada. Papel pintado: es una de las alternativas principales a los cuadros, eso sí, debes elegir bien el color para encaje en tu idea de decoración para el conjunto del dormitorio.

es una de las alternativas principales a los cuadros, eso sí, debes elegir bien el color para encaje en tu idea de decoración para el conjunto del dormitorio. Panelados de madera: una de las mejores opciones, pues añade textura y calidez. Según los expertos, subraya el concepto de hogar como refugio. Está ganando terreno en los últimos años.

una de las mejores opciones, pues añade textura y calidez. Según los expertos, subraya el concepto de hogar como refugio. Está ganando terreno en los últimos años. Molduras y luz integrada: es útil para dar profundidad sin recargar demasiado. Puedes combinarla con una iluminación indirecta para darle un toque personal.

Quizás la tendencia que más ha llamado la atención últimamente es la del panelado de madera, precisamente por esa idea de concebir el dormitorio como un espacio de descanso, y no como un lugar bonito o recargado.

En cualquier caso, dependerá siempre de los gustos personales y de lo que pretendas con tu dormitorio, pues las tendencias y modas seguirán cambiando.