48 países IA jugar: le pedimos a la inteligencia artificial una razón para animar a cada selección del Mundial y el resultado es de campeonato

Vamos, vamos, que el Mundial ya ha empezado. Comienza la temporada oficial de sillon-ball para millones de aficionados y no menos millones de familiares; ilusionados unos, resignados otros a lo que les espera de aquí al 19 de julio.

Como ya habrás leído análisis de casi todos los recovecos deportivos y sociales de este enorme Mundial de EEUU, México y Canadá 2026, aquí te proponemos algo diferente. De hecho no vamos a hablar de fútbol (apenas).

Sabemos que a más de uno le va a tocar tragarse un R. D. Congo-Uzbekistán o un Nueva Zelanda-Egipto sin tener ni idea de quiénes son ni cuáles son sus estrellas. Por eso, le hemos pedido a la IA de Microsoft, Copilot, un motivo, una razón, por la que cualquier persona no futbolera debería animar a cada una de las 48 selecciones que participan en el Mundial.

Porque, a ver, con España iremos (casi) todos, pero Australia, Bosnia, Cabo Verde, Curazao, Haití, Suiza o Uzbekistán también merecen un poco de cariño. Y motivos hay, desde luego, aunque sean para verlos...

Vamos con los anfitriones:

México : "Tienen una especie de 'maldición divertida'" —lo dice 'Copilot', no yo, no se vaya a enfadar ningún amigo mexicano—. "Casi siempre llega a octavos de final… y casi siempre se queda ahí. Es tan constante que tiene nombre propio entre aficionados: el quinto partido". Eso, en 2026 significa que caerían en dieciseisavos... Veremos.

: "Tienen una especie de 'maldición divertida'" —lo dice 'Copilot', no yo, no se vaya a enfadar ningún amigo mexicano—. "Casi siempre llega a octavos de final… y casi siempre se queda ahí. Es tan constante que tiene nombre propio entre aficionados: el quinto partido". Eso, en 2026 significa que caerían en dieciseisavos... Veremos. EEUU : "Es como ver a alguien entrar en un hobby nuevo con toda la energía del mundo… y de repente hacerlo increíblemente bien sin que nadie lo espere". Como la explicación suena rara, le hemos pedido aclaración a la IA y matiza que "la gracia no es que sean los mejores, sino que pueden parecer caóticos… y de repente ganarle a alguien mucho más serio".

: "Es como ver a alguien entrar en un nuevo con toda la energía del mundo… y de repente hacerlo increíblemente bien sin que nadie lo espere". Como la explicación suena rara, le hemos pedido aclaración a la IA y matiza que "la gracia no es que sean los mejores, sino que pueden parecer caóticos… y de repente ganarle a alguien mucho más serio". Canadá: "Seguirles es como quien sigue a un outsider (un forastero) que está aprendiendo sobre la marcha… y quizá un día se cuele donde nadie lo esperaba".

Tras los anfitriones, turno para los 45 países restantes a ojos de la IA, que da un argumento más que peculiar para cada uno de ellos:

Alemania : "Son como una máquina narrativa: cuando parecen rotos… es cuando más asustan".

: "Son como una máquina narrativa: cuando parecen rotos… es cuando más asustan". Arabia Saudí : "Son especialistas en crear "momentos imposibles" que parecen errores del guion... De vez en cuando, aparece un partido completamente surrealista en el que hacen algo que nadie esperaba contra equipos teóricamente mucho mejores". Que se lo digan a Messi y su Argentina hace cuatro años...

: "Son especialistas en crear "momentos imposibles" que parecen errores del guion... De vez en cuando, aparece un partido completamente surrealista en el que hacen algo que nadie esperaba contra equipos teóricamente mucho mejores". Que se lo digan a Messi y su Argentina hace cuatro años... Argelia : "Tienen fama de convertir partidos normales en historias impredecibles, casi caóticas… pero muy entretenidas". Eso y por la "energía emocional tan fuerte" que la IA les reconoce".

: "Tienen fama de convertir partidos normales en historias impredecibles, casi caóticas… pero muy entretenidas". Eso y por la "energía emocional tan fuerte" que la IA les reconoce". Argentina , con Messi como reclamo principal: "Es como ver el último capítulo de una historia larguísima mientras aún se está escribiendo, una serie que ya tuvo su final perfecto, pero sacan una temporada más y no sabes si será un epílogo tranquilo o un giro inesperado".

, con Messi como reclamo principal: "Es como ver el último capítulo de una historia larguísima mientras aún se está escribiendo, una serie que ya tuvo su final perfecto, pero sacan una temporada más y no sabes si será un epílogo tranquilo o un giro inesperado". Australia : "Juegan como un equipo que nunca termina de aceptar que debería perder… y por eso a veces no pierde".

: "Juegan como un equipo que nunca termina de aceptar que debería perder… y por eso a veces no pierde". Austria : "Juegan como un experimento táctico… que a veces funciona mejor de lo esperado". En otras palabras, lo motivante es "ver si un equipo 'pensado' casi como ingeniería puede competir contra el talento puro".

: "Juegan como un experimento táctico… que a veces funciona mejor de lo esperado". En otras palabras, lo motivante es "ver si un equipo 'pensado' casi como ingeniería puede competir contra el talento puro". Bélgica : "Son como una 'generación de oro' que funciona casi como un experimento social: mucho talento que nunca sabes si va a encajar del todo [...] Siempre piensas 'esto debería ser increíble'… y sin embargo nunca sabes si realmente lo será.

: "Son como una 'generación de oro' que funciona casi como un experimento social: mucho talento que nunca sabes si va a encajar del todo [...] Siempre piensas 'esto debería ser increíble'… y sin embargo nunca sabes si realmente lo será. Bosnia y Herzegovina : "Su sola presencia ya tiene algo de narrativa poderosa", cuenta Copilot, haciéndose eco de la diversidad del país, donde el reto es "ver cómo un equipo con una historia tan compleja intenta encontrar armonía en algo tan simple como un partido".

: "Su sola presencia ya tiene algo de narrativa poderosa", cuenta Copilot, haciéndose eco de la diversidad del país, donde el reto es "ver cómo un equipo con una historia tan compleja intenta encontrar armonía en algo tan simple como un partido". Brasil : "No tienes que entender el fuera de juego para disfrutar de Brasil; basta con verlo como un espectáculo… casi como Eurovisión, pero en forma de fútbol".

: "No tienes que entender el fuera de juego para disfrutar de Brasil; basta con verlo como un espectáculo… casi como Eurovisión, pero en forma de fútbol". Cabo Verde : "El equipo —con jugadores formados en muchos países— es como una mezcla cultural futbolística muy peculiar. Es un poco como ver a un país diminuto jugando con una selección 'globalizada'".

: "El equipo —con jugadores formados en muchos países— es como una mezcla cultural futbolística muy peculiar. Es un poco como ver a un país diminuto jugando con una selección 'globalizada'". Catar : "Su selección es como un 'laboratorio del fútbol del siglo XXI', donde se mezclan planificación, ciencia deportiva y multiculturalidad". A la IA se le olvida un detalle, los petrodólares alrededor de los que se está desarrollando ese 'laboratorio'.

: "Su selección es como un 'laboratorio del fútbol del siglo XXI', donde se mezclan planificación, ciencia deportiva y multiculturalidad". A la IA se le olvida un detalle, los petrodólares alrededor de los que se está desarrollando ese 'laboratorio'. Colombia : "Es uno de los pocos equipos donde los goles no se celebran solo, también se bailan y no es una exageración. Sus jugadores suelen hacer coreografías inspiradas en salsa, champeta o reguetón". Vivir un gol de los cafeteros es, una especie de "miniespectáculo".

: "Es uno de los pocos equipos donde los goles no se celebran solo, también se bailan y no es una exageración. Sus jugadores suelen hacer coreografías inspiradas en salsa, champeta o reguetón". Vivir un gol de los cafeteros es, una especie de "miniespectáculo". Corea del Sur : "Sus aficionados", es la razón que aporta la herramienta. Completando el show colombiano, la afición coreana alucina al mundo porque "sus cánticos están tan organizados que parecen coreografías colectivas, casi como un flashmob a escala nacional".

: "Sus aficionados", es la razón que aporta la herramienta. Completando el colombiano, la afición coreana alucina al mundo porque "sus cánticos están tan organizados que parecen coreografías colectivas, casi como un a escala nacional". Costa de Marfil : "No es solo un equipo: es uno de esos raros casos en los que el fútbol ha tenido consecuencias fuera del campo" y por una vez para bien. Explica la IA que "durante la guerra civil en el país, su histórica estrella Didier Drogba llegó a usar una victoria de la selección para pedir públicamente la paz… y tuvo un impacto real.

: "No es solo un equipo: es uno de esos raros casos en los que el fútbol ha tenido consecuencias fuera del campo" y por una vez para bien. Explica la IA que "durante la guerra civil en el país, su histórica estrella Didier Drogba llegó a usar una victoria de la selección para pedir públicamente la paz… y tuvo un impacto real. Croacia : "El país más pequeño entre gigantes", asegura Copilot de esta nación de poco más de cuatro millones, que cuenta con el 'extra' de que "muchos jugadores crecieron en contextos difíciles tras la guerra de los 90, y desarrollaron una mentalidad competitiva casi obsesiva".

: "El país más pequeño entre gigantes", asegura Copilot de esta nación de poco más de cuatro millones, que cuenta con el 'extra' de que "muchos jugadores crecieron en contextos difíciles tras la guerra de los 90, y desarrollaron una mentalidad competitiva casi obsesiva". Curazao : "Un experimento cultural en forma de selección" que es "como ver una banda que mezcla reggae con música electrónica: no sabes exactamente qué va a salir… pero eso lo hace mucho más interesante".

: "Un experimento cultural en forma de selección" que es "como ver una banda que mezcla reggae con música electrónica: no sabes exactamente qué va a salir… pero eso lo hace mucho más interesante". Ecuador : "Un equipo que ha sido entrenado en modo difícil… y luego compite en modo normal". La referencia se debe a las condiciones de altitud en la que muchos ecuatorianos viven y juegan en su país, a diferencia de lo que se van a encontrar en el Mundial.

: "Un equipo que ha sido entrenado en modo difícil… y luego compite en modo normal". La referencia se debe a las condiciones de altitud en la que muchos ecuatorianos viven y juegan en su país, a diferencia de lo que se van a encontrar en el Mundial. Egipto : "Cuando juega, hay quien bromea con que es el equipo con más 'historia acumulada' del torneo... porque su cultura tiene más de 5.000 años". Ver a 'los faraones' es "conectar con la historia.

: "Cuando juega, hay quien bromea con que es el equipo con más 'historia acumulada' del torneo... porque su cultura tiene más de 5.000 años". Ver a 'los faraones' es "conectar con la historia. Escocia : otra ronda de aficionados animosos. "Son famosos por convertir cualquier torneo en una fiesta ambulante, incluso cuando el equipo no gana. Viajan en masa, con faldas escocesas, gaitas y muchísimo humor, y a menudo se llevan premios al 'mejor ambiente' del torneo".

: otra ronda de aficionados animosos. "Son famosos por convertir cualquier torneo en una fiesta ambulante, incluso cuando el equipo no gana. Viajan en masa, con faldas escocesas, gaitas y muchísimo humor, y a menudo se llevan premios al 'mejor ambiente' del torneo". España : "Es una excusa perfecta para ver cómo un país entero se transforma en una celebración social en tiempo real". Vamos, que por encima del tiki-taka o la identidad de equipo, nos destacan 'la fiesta'.

: "Es una excusa perfecta para ver cómo un país entero se transforma en una celebración social en tiempo real". Vamos, que por encima del tiki-taka o la identidad de equipo, nos destacan 'la fiesta'. Francia : "Por ser una selección convertida en una representación en miniatura del mundo entero".

: "Por ser una selección convertida en una representación en miniatura del mundo entero". Ghana : "Es como seguir una película que nunca sabes si va a acabar en tragedia o en milagro.

: "Es como seguir una película que nunca sabes si va a acabar en tragedia o en milagro. Haití : "Por apoyar a una cultura que siempre ha sido distinta, resiliente y muy consciente de su historia".

: "Por apoyar a una cultura que siempre ha sido distinta, resiliente y muy consciente de su historia". Inglaterra : "Por ser un país que no solo participa en el fútbol, sino que lo inventó en su forma moderna".

: "Por ser un país que no solo participa en el fútbol, sino que lo inventó en su forma moderna". Irán : "Cuando juega su selección, ocurre algo único: la diáspora iraní se moviliza muchísimo, llenando estadios en distintas partes del mundo y creando un ambiente muy cargado de identidad y emoción". Y esto lo explica la IA con el asterisco de "sin meternos en política ni conflictos" relacionados con el enfrentamiento con EEUU.

: "Cuando juega su selección, ocurre algo único: la diáspora iraní se moviliza muchísimo, llenando estadios en distintas partes del mundo y creando un ambiente muy cargado de identidad y emoción". Y esto lo explica la IA con el asterisco de "sin meternos en política ni conflictos" relacionados con el enfrentamiento con EEUU. Irak : "Su historia reciente lo ha convertido en un equipo que simboliza algo muy raro: la unión en medio de la diversidad".

: "Su historia reciente lo ha convertido en un equipo que simboliza algo muy raro: la unión en medio de la diversidad". Japón : "Por llevar la obsesión por el detalle y la disciplina… hasta niveles casi artísticos" y esto se da en el campo y en las gradas. Copilot destaca que "sus aficionados limpian el estadio después de los partidos, incluso si no es 'su casa'".

: "Por llevar la obsesión por el detalle y la disciplina… hasta niveles casi artísticos" y esto se da en el campo y en las gradas. Copilot destaca que "sus aficionados limpian el estadio después de los partidos, incluso si no es 'su casa'". Jordania : "Seguirles no es hacerlo solo a una selección, sino a un caso curioso donde la realeza se mete de lleno en algo tan cotidiano como el fútbol".

: "Seguirles no es hacerlo solo a una selección, sino a un caso curioso donde la realeza se mete de lleno en algo tan cotidiano como el fútbol". Marruecos : "Por convertirse en un equipo apoyado por buena parte de África y del mundo árabe, creando una especie de ola colectiva que iba mucho más allá de sus fronteras".

: "Por convertirse en un equipo apoyado por buena parte de África y del mundo árabe, creando una especie de ola colectiva que iba mucho más allá de sus fronteras". Noruega : "Por ser un país que ha conseguido estar en todos los rankings de 'calidad de vida'. Es como ver a alguien que ya 'gana en la vida' intentando destacar en algo donde no tiene tanta tradición", el fútbol.

: "Por ser un país que ha conseguido estar en todos los rankings de 'calidad de vida'. Es como ver a alguien que ya 'gana en la vida' intentando destacar en algo donde no tiene tanta tradición", el fútbol. Nueva Zelanda : no, no es por Tim Payne. Para Copilot, un motivo es lo "curioso" de que en su país "los futbolistas viven un poco a la sombra de gigantes mucho más populares como los jugadores de rugby, así que cuando llegan a un Mundial, están casi en territorio desconocido".

: no, no es por Tim Payne. Para Copilot, un motivo es lo "curioso" de que en su país "los futbolistas viven un poco a la sombra de gigantes mucho más populares como los jugadores de rugby, así que cuando llegan a un Mundial, están casi en territorio desconocido". Países Bajos : "Porque jugar bien… sin ganar (del todo) se ha convertido casi en parte de su identidad"... especialmente en un equipo "famoso por haber revolucionado la forma de entender el juego con algo llamado 'fútbol total'".

: "Porque jugar bien… sin ganar (del todo) se ha convertido casi en parte de su identidad"... especialmente en un equipo "famoso por haber revolucionado la forma de entender el juego con algo llamado 'fútbol total'". Panamá : "Porque es uno de los pocos países cuya gran historia mundial no tiene nada que ver con el deporte… sino con unir continentes y con su Canal".

: "Porque es uno de los pocos países cuya gran historia mundial no tiene nada que ver con el deporte… sino con unir continentes y con su Canal". Paraguay : "Es un país que ha convertido su mezcla cultural en algo vivo y cotidiano, no en una reliquia del pasado, con una de las identidades culturales más singulares".

: "Es un país que ha convertido su mezcla cultural en algo vivo y cotidiano, no en una reliquia del pasado, con una de las identidades culturales más singulares". Portugal : "Porque Cristiano Ronaldo ha convertido el mundial en una especie de evento narrativo: ¿hasta dónde puede llegar alguien que lleva casi 20 años compitiendo al máximo nivel?".

: "Porque Cristiano Ronaldo ha convertido el mundial en una especie de evento narrativo: ¿hasta dónde puede llegar alguien que lleva casi 20 años compitiendo al máximo nivel?". República Checa : para la herramienta, su selección históricamente refleja "una forma de jugar que recuerda más a una partida de ajedrez creativa que a un simple partido de fútbol".

: para la herramienta, su selección históricamente refleja "una forma de jugar que recuerda más a una partida de ajedrez creativa que a un simple partido de fútbol". República Democrática del Congo : "Animarle es, en realidad, animar a medio mundo futbolístico… sin saberlo. Muchos jugadores de élite que ves en selecciones europeas (Francia, Bélgica, Países Bajos, incluso Inglaterra) tienen raíces congoleñas. El país es como una 'cantera invisible global'", sentencia Microsoft Copilot.

: "Animarle es, en realidad, animar a medio mundo futbolístico… sin saberlo. Muchos jugadores de élite que ves en selecciones europeas (Francia, Bélgica, Países Bajos, incluso Inglaterra) tienen raíces congoleñas. El país es como una 'cantera invisible global'", sentencia Microsoft Copilot. Senegal : "Porque es un equipo que, literalmente, juega con música dentro. 'Los Leones de Teranga' llevan al fútbol su tradición musical y en los estadios suenan tambores, cánticos y ritmos africanos constantes".

: "Porque es un equipo que, literalmente, juega con música dentro. 'Los Leones de Teranga' llevan al fútbol su tradición musical y en los estadios suenan tambores, cánticos y ritmos africanos constantes". Suecia : la fama aguerrida del combinado nórdico invita a la IA a destacar que la selección sueca es "un equipo que siempre parece el 'personaje secundario' que resiste más de lo esperado".

: la fama aguerrida del combinado nórdico invita a la IA a destacar que la selección sueca es "un equipo que siempre parece el 'personaje secundario' que resiste más de lo esperado". Suiza : "El equipo que juega como un reloj... suiza. Y no es solo un tópico. Muchas veces logran poner en problemas a equipos más glamurosos simplemente por funcionar mejor como sistema". Bien lo sabe la España campeona de 2010.

: "El equipo que juega como un reloj... suiza. Y no es solo un tópico. Muchas veces logran poner en problemas a equipos más simplemente por funcionar mejor como sistema". Bien lo sabe la España campeona de 2010. Sudáfrica : una palabra, "vuvuzela". Porque "animar a Sudáfrica es animar al equipo que convirtió un Mundial en un sonido inolvidable".

: una palabra, "vuvuzela". Porque "animar a Sudáfrica es animar al equipo que convirtió un Mundial en un sonido inolvidable". Túnez : "Porque rompió una barrera psicológica para todo un continente". Fue en el Mundial de 1978, cuando la selección tunecina se convirtió en la primera africana en ganar un partido en los Mundiales (contra México). "Hasta ese momento, se creía que las selecciones africanas no podían competir al mismo nivel".

: "Porque rompió una barrera psicológica para todo un continente". Fue en el Mundial de 1978, cuando la selección tunecina se convirtió en la primera africana en ganar un partido en los Mundiales (contra México). "Hasta ese momento, se creía que las selecciones africanas no podían competir al mismo nivel". Turquía : Aquí le ha costado un poco a la máquina. Tras intentar convencernos con el gol más rápido de los Mundiales —el de Hakan Sukur a los 11 segundos contra Corea en el torneo de 2002—, hay una segunda razón algo más global. Turquía es "frontera viva del mundo", por separar Europa y Asia en su geografía, prueba de que "no todo tiene que pertenecer a un solo lugar… y que lo interesante suele estar justo en medio".

: Aquí le ha costado un poco a la máquina. Tras intentar convencernos con el gol más rápido de los Mundiales —el de Hakan Sukur a los 11 segundos contra Corea en el torneo de 2002—, hay una segunda razón algo más global. Turquía es "frontera viva del mundo", por separar Europa y Asia en su geografía, prueba de que "no todo tiene que pertenecer a un solo lugar… y que lo interesante suele estar justo en medio". Uruguay : "Es uno de los países más pequeños que se comporta como si fuera enorme, que convierte la modestia en una especie de superpoder".

: "Es uno de los países más pequeños que se comporta como si fuera enorme, que convierte la modestia en una especie de superpoder". Uzbekistán: como remate, para el último de los 48 países mundialistas, la IA se pone un tanto literaria y recomienda "animar a Uzbekistán porque es apoyar a un país que representa la globalización… antes de que existiera la palabra", en referencia a su papel crucial en la Ruta de la Seda, "la autopista más importante del mundo antiguo"