La Mari de Chambao cuenta que tiene un segundo cáncer de mama 

La Revuelta se ha convertido en la perfecta plataforma para poner sobre la mesa problemas sociales, políticos o personales. Los invitados que cada noche se sientan frente a David Broncano, además de bromear y dar detalles sobre proyectos profesionales, aprovechan para visibilizar causas o posicionarse ante debates públicos.

Así, el paso de La Mari de Chambao por el programa se convirtió en un homenaje a los miles de mujeres que este domingo eran visibilizadas con la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama. La cantante aprovechó su entrevista para desvelar que vuelve a sufrir la enfermedad, 20 años después de su primer diagnóstico.

La Mari apareció acompañando a los componentes de Pantomima Full, que han incluido una canción de Chambao en su serie Entrepreneurs. "Estoy muy emocionada en estos momentos, primero porque tenía muchas ganas de venir al programa. Y segunda cosa, yo estoy convaleciente porque hace menos de un mes que me han operado de un segundo cáncer de mama. Tengo la espalda cosida…”, confesó al aparecer sobre el escenario.

Ahora bien, la mala noticia iba acompañada de otra buena que ya desveló en sus redes sociales. "Estoy ahora en proceso de recuperación y con la inmensa alegría de haber recibido hace unos días la noticia de que, gracias a los equipos médicos, la operación fue un éxito y no es necesario recibir quimioterapia", explicaba feliz.

La Mari, que hizo de toda su intervención un bonito reconocimiento a las pacientes de la enfermedad, terminó regalando a Broncano una de las prótesis mamaria que usó cuando le diagnosticaron el cáncer por primera vez donde se podía leer : "Chambao 25 aniversario".

La cantante malagueña se marchó del programa con la promesa de volver en marzo para celebrar tan especial cumpleaños de Flamenco Chill, el primer disco del grupo.