La pelea sanitaria y diplomática por los pasajeros del 'crucero del hantavirus': tres afectados a Países Bajos y el resto ¿a Canarias como quiere la naviera?

Las dudas se multiplican a bordo del llamado 'crucero del hantavirus'. El Gobierno de Países Bajos, territorio de origen de la empresa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero MV Hondius, ha anunciado la acogida de tres pasajeros contagiados con el virus para "recibir el tratamiento médico necesario".

Sin embargo, aún no se conoce el destino del resto del pasaje, aunque la naviera busca hacer parada en Canarias, algo que las autoridades españolas rechazan.

El barco se encuentra fondeado en Cabo Verde, a la espera de que las autoridades sanitarias procedan a la evaluación del personal en el interior del crucero. Un grupo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere conocer la situación de los 147 pasajeros, entre los que hay 14 españoles. Todos ellos se encuentran en buen estado, según las primeras informaciones.

Más allá de los españoles, ya se han notificado siete casos de afectados por el brote del hantavirus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres fallecidos y una persona se encuentra en estado crítico en Sudáfrica.

El Gobierno insular canario tiene sus reservas nada ocultas de que el barco pare en alguno de sus puertos. Igualmente, el Ministerio de Sanidad no ve claro por qué elegir Canarias para hacer escala. A juicio del departamento de Mónica García "no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las islas Canarias".

Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", ha especificado Sanidad, a cuyas palabras se suma el Gobierno de Canarias.

Fernando Clavijo, ha defendido este martes, y desde Bruselas, que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa a Países Bajos por ser el estado de la empresa que opera el crucero. Esto implicaría no pasar por las Canarias.