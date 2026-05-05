Así es el MV Hondius, el crucero de lujo varado en Cabo Verde afectado por un brote de hantavirus

El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, en espera de si viene o no a España.

El crucero de expedición polar MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, permanece retenido frente a Cabo Verde tras un posible brote de hantavirus que ha dejado al menos tres fallecidos y varios casos graves. La situación ha obligado a activar protocolos sanitarios de máximo nivel mientras el buque espera autorización para dirigirse a Islas Canarias, donde podría iniciarse una investigación epidemiológica completa.

A bordo viajan 85 pasajeros y 61 tripulantes en una travesía de 42 días que incluye dos grandes fases: ruta antártica, entre Ushuaia y Península Antártica; y ruta atlántica, con las Georgias del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y Cabo Verde.

Las autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, apuntan a que el contagio no se habría producido en el barco, sino durante excursiones en contacto con fauna salvaje.

Qué ha pasado en el MV Hondius: tres muertos y varios evacuados



El balance confirmado hasta ahora incluye un pasajero neerlandés de 70 años, fallecido en plena travesía; su esposa, de 69 años, que murió después en Sudáfrica; un pasajero alemán, cuyo cuerpo sigue a bordo; y un ciudadano británico, en estado crítico en Johannesburgo, a los que hay que sumar dos tripulantes con síntomas respiratorios graves.

El buque permanece aislado como medida preventiva. Las imágenes difundidas muestran cubiertas vacías, uso generalizado de mascarillas y equipos de protección. El testimonio que el bloguero estadounidense Jake Rosmarin publicó y del que se hizo eco The Guardian refleja el estado de tensión: "No somos solo titulares: somos personas… Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil".

Aislamiento en alta mar y posible llegada a Canarias



Las autoridades de Cabo Verde han ordenado al barco permanecer en alta mar. El objetivo es evitar cualquier riesgo de propagación en tierra. El plan contempla evacuaciones médicas selectivas en helicóptero o barco, seguimiento sanitario continuo a bordo y desinfección completa del buque al llegar a puerto seguro.

Uno de los aspectos más sensibles de la situación es la gestión de los fallecidos. Aunque no existe una obligación legal estricta, la Organización Marítima Internacional recomienda que los buques estén preparados para conservar cuerpos. En el caso del MV Hondius, esta capacidad ha sido determinante. Uno de los pasajeros murió el 11 de abril, pero su cuerpo no pudo ser desembarcado hasta el 24 de abril en la isla de Santa Elena. Durante ese tiempo permaneció a bordo.

España podría asumir la gestión si el barco llega a las Islas Canarias, donde se activarían protocolos de salud pública. La industria de cruceros reforzó sus medidas tras el Covid-19. En el caso del MV Hondius, la empresa ha activado su nivel máximo, con el aislamiento de casos sospechosos, sistemas de ventilación mejorados, control de temperatura y síntomas y protocolos de higiene estrictos.

Sin embargo, el Gobierno español ha matizado que aún no hay una decisión definitiva. El Ministerio de Sanidad asegura que sigue la situación junto a la OMS y otros países antes de determinar el puerto de escala.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite realmente



El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal. Según la OMS se transmite principalmente por contacto con roedores infectados y el contagio se produce por inhalación de partículas de orina, saliva o heces. Puede causar un síndrome pulmonar grave, con alta tasa de mortalidad.

"Se cree que las personas se infectaron fuera del barco durante actividades relacionadas con la fauna", explicó la epidemióloga Maria Van Kerkhove. La transmisión entre humanos es extremadamente rara, aunque no imposible en contactos muy estrechos.

Uno de los elementos que complica la gestión del brote es el comportamiento del virus. El epidemiólogo argentino Juan Facundo Petrina explicó en Infobae que el hantavirus puede tardar hasta ocho semanas en manifestarse y que es posible que los pasajeros se infectaran antes de embarcar o en etapas iniciales del viaje. El barco zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en el sur de Argentina, sin que se detectaran síntomas en ese momento.

Un crucero muy diferente: para aventureros y bolsillos abultados



El MV Hondius no es un crucero convencional. Se trata de un buque de exploración polar de 107 metros, diseñado para navegar en condiciones extremas, con capacidad reducida (85 pasajeros), actividades científicas y observación de fauna, excursiones en lanchas Zodiac a zonas remotas y ausencia de infraestructuras médicas avanzadas.

La propia compañía advierte en su web que los viajeros deben estar en buen estado de salud porque "viajará por zonas remotas sin acceso a instalaciones médicas sofisticadas". En buen estado físico y financiero, porque se trata de una experiencia exclusiva donde se pueden llegar a pagar entre 15.000 y 24.000 euros por persona por recorrer algunos de los lugares más remotos del planeta.

El buque está especializado en rutas extremas hacia la Antártida, las islas Georgias del Sur o el Ártico. A diferencia de los grandes cruceros, aquí no hay ocio masivo ni entretenimiento convencional: el atractivo es la naturaleza salvaje, la fotografía y la exploración científica.

El perfil del pasajero también se aleja del turismo clásico. En el MV Hondius predominan viajeros de 45 a 65 años, con alto poder adquisitivo e interés en biología, fotografía y naturaleza, y muchos con experiencia previa en viajes de aventura.