Llamamiento urgente para donar sangre en Madrid: hace falta de seis grupos sanguíneos

En verano, el nivel de donaciones de sangre hace que éstas bajen en torno a un 30 o 40 %. "La media de entregas es de 550 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno a las 900", según los datos de la Comunidad de Madrid.

La semana pasada ya se hizo un llamamiento urgente para intentar aumentar las reservas, continúan por debajo del nivel óptimo en seis grupos sanguíneos. En concreto, los que se encuentran en alerta roja son: 'A+', 'A-', 'B', 'B-', '0+' y '0-'.

"Anímate y acude a tu punto de donación más próximo", exhorta el Centro de Transfusión en sus redes sociales.

Este centro está ubicado en Valdebernardo y abre de lunes a sábado (excepto festivos) de 8:30 a 21:30 y los domingos y festivos de 8:30 a 14:00.

También se puede donar en 30 hospitales y las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, así como en la sala de Cruz Roja de la calle Juan Montalvo 3. También hay puntos de donación fijos y móviles que se pueden consultar en https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre.

Los requisitos básicos para poder donar sangre son:

Tener entre 18 y 65 años. Si se trata de la primera vez, hasta los 60 años.

Pesar más de 50 kilos.

Disponer de un buen estado de salud.

Se puede donar cada ocho semanas, teniendo en cuenta que en un periodo de 12 meses no podrán donar más de 3 veces las mujeres ni más de 4 veces los hombres. En contra de lo que muchos piensan, no hay que ir en ayunas, sino que es conveniente haber ingerido una pequeña cantidad de alimentos.