Pulverizar agua marina sobre las nubes para frenar el calentamiento: la propuesta de los investigadores que han comprobado que las nubes del océano son cada vez menos reflectantes

Cada vez más investigadores están apuntando hacia el cielo en busca de respuestas frente al calentamiento global. No solo para entender cómo cambian las nubes o el equilibrio del planeta, sino también para explorar ideas que hace unos años sonaban casi experimentales y hoy empiezan a tenerse en cuenta. En ese contexto surge una nueva propuesta que mezcla observación, tecnología y mucha altura.

Un grupo de investigadores ha detectado que las nubes marinas, especialmente en regiones como el Atlántico Norte y el Pacífico nororiental, están perdiendo parte de su capacidad de reflejar la luz solar. Ese “brillo” natural que antes ayudaba a enfriar el planeta se está debilitando a medida que la atmósfera se vuelve más limpia, lo que, paradójicamente, deja pasar más energía solar y acelera el calentamiento de los océanos.

El estudio, publicado en Nature Communications, concluye que estas nubes se han vuelto menos reflectantes entre 2003 y 2022, con una caída media de la reflectividad del 2,8% por década. Los autores atribuyen cerca del 69% de ese descenso a la reducción de dióxido de azufre y otros aerosoles, es decir, a un aire más limpio que mejora la salud, pero también debilita parte del “escudo” natural que antes devolvía radiación solar al espacio.

Un posible blanqueamiento de las nubes

Los aerosoles actúan como núcleos sobre los que se condensa el vapor de agua, es decir, cuando hay muchas partículas, se forman más gotitas pequeñas y la nube refleja más luz. Si esos aerosoles caen, las gotitas crecen, la nube pierde brillo y puede descargar lluvia antes, acortando su vida útil. En ese proceso, las nubes pierden densidad y duración, reducen su capacidad de reflejar la luz solar y dejan pasar más radiación, lo que contribuye al calentamiento del océano.

Ante esta situación crítica, surgen propuestas tan innovadoras como la que sugieren varios investigadores de la Universidad de Washington. Estos describen una técnica de blanqueamiento de nubes marinas, es decir, la pulverización de agua de mar en el aire para favorecer la formación de partículas salinas que hagan que las nubes sean más reflectantes. La idea es imitar parte del efecto enfriador de los aerosoles contaminantes, pero sin emitir los compuestos dañinos asociados a la combustión.

“Imagínenlo así: las partículas contaminantes nocivas se reemplazan por otro tipo de partícula que no contamina, pero que aun así tiene un efecto refrescante beneficioso”, explica el profesor Robert Wood en declaraciones recogidas por Smart Up News. Aun así, los autores insisten en que se necesita más investigación antes de cualquier implementación y en que hay que evaluar la seguridad, la eficacia real y los posibles efectos secundarios.

Intervenir sobre nubes implica tocar un sistema atmosférico complejo, con riesgos regionales y consecuencias que todavía no están bien definidas. Por eso, aunque ideas como el blanqueamiento de nubes marinas ganan atención en el debate científico, los propios investigadores insisten en que aún están lejos de convertirse en una solución real. En este contexto, la investigación continúa, pero la prudencia sigue marcando el ritmo.