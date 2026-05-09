Los expertos coinciden: "La ivermectina no tiene ningún efecto sobre el hantavirus"

Las redes sociales son un arma de doble filo para nuestra sociedad. Por un lado, puede llegar a ser una herramienta muy útil y práctica con fines comunicativos. No obstante, la desinformación es un fenómeno que ha azotado a la población humana durante años y la digitalización ha incrementado exponencialmente dicha problemática.

La sobresaturación de contenido que abunda en las plataformas digitales, bajo ciertos contextos, es capaz de atentar contra el bienestar de la población global. No hay que ir muy lejos; la pandemia originada por el COVID-19 fue un claro ejemplo de ello.

Hay quienes afirmaron, en su momento, que el coronavirus se propagaba a través de la suela de los zapatos; incluso intentaron desacreditar la efectividad de la vacuna, declararon que estas tenían un efecto nulo en el organismo. Otros sostuvieron que dicha inyección significaba la implementación de un microchip, entre muchas otras falsas noticias.

En este sentido, todas las personas, en especial los profesionales de la salud, deben cuidar qué tipo de contenido comparten a través de sus canales virtuales. El pasado 5 de mayo se originó un brote de hantavirus; una médica norteamericana es noticia después de difundir tergiversación al respecto.

El diario alemán Focus informa que la doctora estadounidense Mary Talley Bowden publicó en su cuenta de X que el antiparasitario, ivermectina, es supuestamente efectivo contra dicho virus. Una declaración errática conforme a varios galenos.

"El hantavirus es un virus de ARN, y la ivermectina debería ser eficaz contra él. La ivermectina impide que los virus de ARN penetren en el núcleo, inhibe la replicación viral, altera la integridad de la membrana viral y puede impedir la replicación viral", aseguró Bowden.

Los médicos la desmienten

La especialista en enfermedades infecciosas del University College London Hospitals en el Reino Unido, Neil Stone, se pronuncia con relación al tema y difiere categóricamente con lo sugerido por Bowden. “La ivermectina no tiene ningún efecto sobre el hantavirus”, apunta.

De la misma manera, la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Tisch de Nueva York, Dana Mazo, complementa lo expuesto por su colega británica. “Hay muchos casos en los que la ivermectina es el medicamento adecuado, pero ciertamente no en los casos de hantavirus, donde no tenemos evidencia de que ayude”, señala.

La misma médica hace hincapié contra dicha “desinformación”, que puede “generar confusión, disuadir a las personas de seguir recomendaciones que realmente les serían útiles y perjudicarlas”, resalta.

La realidad es que la ivermectina es un medicamento importante contra ciertos parásitos, pero no una cura milagrosa para virus. Quien se automedique con ella corre un riesgo significativo para su salud.