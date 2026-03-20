Uno de cada cuatro posts de TikTok contiene desinformación y el 24% ya la genera una inteligencia artificial

Un estudio reciente compartido en Euroactiv revela que TikTok lidera entre las principales redes sociales en la difusión de desinformación. Según la investigación, aproximadamente una de cada cuatro publicaciones en esta plataforma contiene información engañosa, y casi una cuarta parte de ese contenido está generado por inteligencia artificial.

El informe, elaborado por la organización científica de verificación Science Feedback, analizó publicaciones de seis plataformas: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X y YouTube, en Francia, Polonia, Eslovaquia y España. Los resultados muestran que TikTok supera a sus competidores en la proporción de contenido falso o engañoso.

Además, el estudio detectó un aumento general de la desinformación en otras redes como Facebook, YouTube y X, especialmente en temas de salud, guerra en Ucrania, cambio climático, migración y política nacional. El contenido relacionado con la salud fue el que más desinformación acumuló en todas las plataformas.

Un hallazgo preocupante es el crecimiento de las falsificaciones generadas por inteligencia artificial. En TikTok, este tipo de contenido representa cerca del 24% de toda la desinformación detectada, mientras que en YouTube alcanza el 19%. Muchos de estos vídeos no están etiquetados como generados por IA, a pesar de las políticas internas de las plataformas.

Emmanuel Vincent, fundador de Science Feedback, criticó que las plataformas no identifiquen claramente los contenidos creados por IA, mientras monetizan las cuentas que los publican. También señaló que varias compañías tecnológicas han reducido sus programas de verificación de datos y disminuido la transparencia, lo que ha empeorado la situación de la desinformación en línea.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que integra el Código de Desinformación, todavía no exige el etiquetado obligatorio de contenido generado por IA y muchos compromisos siguen siendo voluntarios. Por ejemplo, X dejó de participar en este código en 2023.

Por su parte, un portavoz de TikTok aseguró que la plataforma elimina la “información errónea perjudicial” que infringe sus normas y afirmó que más del 98 % de estas publicaciones se eliminan antes de ser denunciadas.