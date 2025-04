Los expertos piden no meter esta leche popular en el carro de la compra: es una de las más dañinas

Ya sea para algún capricho, para alguna receta que la lleve de ingrediente o para el café, algunas personas compran leche condensada. Ésta es un producto lácteo dulce que se obtiene al eliminar parte del agua de la leche y agregarle azúcar.

En Lituania, como recoge Kaipkada, los expertos analizaron distintas opciones de leche condensada de supermercado y encontraron algunas que "no solo no cumplían con los estándares de calidad", sino que no eran buenas para la salud.

Con esto se refieren a las que contienen "grasas vegetales, sabores artificiales, estabilizantes y un contenido excesivo de azúcar".

Según los expertos en nutrición, es recomendable mirar si en la etiqueta figura que en la lista de ingredientes haya aceite de palma y ciertos aditivos desaconsejables, que abaratan el coste del producto pero reducen "significativamente su calidad".

Además de la lectura de los ingredientes, también aconsejan optar por la que contenga sólo leche y azúcar o, en su defecto, los mínimos añadidos posibles.

"También debes evitar los productos que se venden a un precio demasiado bajo: la leche condensada de calidad no puede ser barata", agregan en la mencionada página.