Los expertos piden tranquilidad ante el aumento de casos de sarampión: "Es lo esperable en un contexto de post-eliminación"

Expertos en enfermedades infecciosas y vacunas han mandado un mensaje de tranquilidad ante el aumento de casos de sarampión que se ha producido en España en el inicio de 2025, en comparación con los datos del año pasado, y la investigadora Noemí López, del Centro Nacional de Epidemiología-Instituto de Salud Carlos III (CNE-ISCIII), ha precisado que se trata de una situación "esperable en un contexto de post-eliminación" del virus.

En una sesión online organizada este martes por el Science Media Center, se ha puesto el foco en los datos trasladados por la Red de Vigilancia Epidemiológica, que confirman 110 casos de sarampión en lo que va de 2025, lo que supone algo más de la mitad del total de casos que se confirmaron a lo largo del año pasado (217).

Según ha explicado López, este incremento no implica la pérdida de la "situación de eliminación" que la Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó a España en 2016 después de acreditar que no había existido una transmisión endémica del virus en el país en los dos años anteriores, algo que no ha cambiado hasta la actualidad.

La investigadora ha apuntado que 41 de los 110 casos confirmados tienen su origen en un brote en el País Vasco, que se ha producido entre la comunidad y ha impactado también en el hospital, un entorno donde se tiende a amplificar la difusión de la transmisión. Asimismo, ha indicado que estos contagios, de forma habitual, se están desarrollando en personas adultas.

"Realmente es raro que tengamos casos, como sucede en países de nuestro entorno donde las coberturas de vacunación son más bajas y (...) (los) más afectados son los pequeños porque las vacunaciones son peores que las nuestras. Nosotros ahora mismo estamos atendiendo a un sarampión que es el esperable en un contexto de post-eliminación. Está afectando generalmente a los grupos etarios relativamente susceptibles que no pudieron tener el sarampión porque no había circulación de este y tampoco había coberturas vacunales suficientemente altas como para poderles proteger", ha detallado.

Coberturas vacunales

López ha concretado que estos grupos susceptibles debido a la baja cobertura de vacunación comprenden aquellas personas nacidas entre 1978 y 1987, según refleja el 2º Estudio de Seroprevalencia publicado en 2020. "Antes se manejaban datos de que los nacidos en 1971 y posteriores eran los más susceptibles (...), pero los datos del estudio han demostrado que las cohortes entre 1968 y 1977 muestran una seroprotección de más del 98 por ciento y es a partir de los nacidos entre el 78 y el 87 los que tienen unas coberturas un poquito más bajas. Esos son los susceptibles", ha destacado.

A este respecto, ha añadido que "no es de esperar" que el sarampión se transmita en niños pequeños debido a que es un grupo "bien" vacunado. En caso de que se produzca esta situación, ha argumentado que se debería a problemas de acceso al sistema sanitario o problemas de reticencia vacunal, un factor que se ha observado de forma puntual en niños que proceden de otro país y no han estado dentro del sistema de salud.

Por su parte, el pediatra, portavoz y vocal sénior de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Fernando Moraga-Llop, ha señalado que, aunque el porcentaje medio de administración de la primera dosis de la vacuna en España en 2023, últimos datos disponibles, alcance el 97,8 por ciento, hay cuatro comunidades que se sitúan en el 95 por ciento, mientras que en la segunda dosis hay en total 11 autonomías por debajo de este 95.

"Yo creo que las cifras estas, que son bastante buenas o en algún caso podrían ser buenas, muy buenas, hay que tomarlas con cierta cautela en determinadas ciudades grandes. Ahí sí que se debería hacer un estudio de coberturas vacunales por barrios, por zonas, y uno se daría cuenta de que a lo mejor en una cobertura vacunal media del 97 por ciento en una ciudad importante, hay alguna zona (de dicha ciudad) que tiene una cobertura del 50 por ciento", ha advertido.

La portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, se ha mostrado de acuerdo con Moraga-Llop en el hecho de existan zonas concretas en las que la tasa de vacunación no sea suficiente. "Por eso el virus en estas zonas sí está encontrando capacidad de replicar y de extenderse y provocar pequeños brotes, que son pequeños, pero al final se están sumando", ha indicado.

Por otra parte, Noemí López ha informado de que 34 de los casos confirmados de sarampión este año son importados de otros países y ha puntualizado que no se trata solo de ciudadanos que migran a España sino que los turistas también traen el virus. "El sarampión no entiende de fronteras, circula con el movimiento de las personas", ha subrayado.

Así, ha hecho hincapié en "no estigmatizar" a estos colectivos ni "señalarlos" como responsables de la infección, sino centrar las labores en "identificar a las poblaciones susceptibles" para trabajar con ellas de manera adecuada y poder "intervenir en salud pública". Según ha comentado, las propias comunidades autónomas ya trabajan en este sentido. "En lugar de culpabilizar, poner el foco más en el acceso al sistema sanitario", ha destacado.

Cómo disminuir los potenciales casos

Con el objetivo de disminuir los potenciales casos de grupos susceptibles, López ha explicado que a aquellas personas nacidas a partir de 1978 se les pregunta en las consultas médicas si han sido vacunados contra el sarampión o si lo han pasado y, en caso de negativa o duda, se les ofrece la vacunación. Del mismo modo, ha apuntado que también se ofrece la vacunación a los viajeros internacionales, con independencia de que viajen a un país donde circula el virus o no.

"Yo como prudencia de todas las personas que hayan nacido después del 70, haría la pregunta, porque a partir del 70 circulaba el virus del sarampión, pero ya empezaba a disminuir", ha agregado Fernando Moraga-Llop.

Junto a esto, María del Mar Tomás ha apostado por realizar diagnósticos en laboratorios de forma precoz ante cualquier sospecha clínica de un paciente susceptible, así como una caracterización genómica, con el objetivo de evitar la posible expansión y que se desencadene un brote.

Con todo ello, los tres expertos han coincidido en que "no hay ningún peligro" en la actualidad de poder perder el estatus de eliminación del sarampión otorgado por la OMS, siempre que se continúe con las coberturas de vacunación, los diagnósticos tempranos y los estudios epidemiológicos de los contactos. Aun así, han comentado que la población y los profesionales sanitarios deben permanecer "alerta", sobre todo ante los grupos susceptibles.