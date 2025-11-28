Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los riesgos ocultos de la hipertimesia, el trastorno que sufre Dabiz Muñoz y apenas 100 personas más en todo el mundo
Salud
Salud

Los riesgos ocultos de la hipertimesia, el trastorno que sufre Dabiz Muñoz y apenas 100 personas más en todo el mundo

“Es salvaje. Me acuerdo de todo lo que he comido… Tengo sobre todo la textura y el sabor”.

Daniel Cáceres Garriga
Mujer rodeada por un montón de relojes
Mujer rodeada por un montón de relojesGetty Images

La última visita de Dabiz Muñoz a El Hormiguero muchos titulares gastronómicos, pero hubo un momento que desvió por completo la atención del público. En mitad de la conversación sobre sus nuevos proyectos (incluidos los llamativos turrones inspirados en chicken and waffle y en pizza margarita) el cocinero mencionó casi de pasada algo que sorprendió incluso más que sus recetas: vive con hipertimesia. Con total naturalidad, explicó que puede recordar con precisión absoluta cada plato que ha probado en su vida y los matices de sabor asociados. “Es salvaje. Me acuerdo de todo lo que he comido… Tengo sobre todo la textura y el sabor”, reconoció ante la incredulidad del presentador.

Lejos de ser un obstáculo, esa capacidad parece haberse convertido en una herramienta de trabajo. Muñoz contó que su memoria gustativa le ayuda a crear nuevos conceptos culinarios, ya que puede evocar sensaciones, matices y combinaciones con una claridad casi quirúrgica. Para cualquiera puede sonar abrumador, pero en manos de un chef de vanguardia se transforma en un recurso creativo de enorme valor.

A raíz de esta confesión, muchos espectadores se preguntaron qué es exactamente la hipertimesia y hasta qué punto condiciona la vida diaria. La respuesta está en un tipo de memoria muy particular que pocas personas en el mundo poseen.

Hipertimesia, qué es y riesgos ocultos

La hipertimesia, conocida también como memoria autobiográfica altamente superior, describe la habilidad de recordar con una precisión extraordinaria hechos personales, fechas concretas y sensaciones asociadas a momentos del pasado. Según detalla Rodrigo Sánchez, docente de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), apenas hay algo más de un centenar de casos documentados clínicamente en todo el mundo. No se trata de memoria entrenada, sino de un funcionamiento neurológico inusual que implica zonas como el lóbulo temporal y el núcleo caudado.

Esta condición puede aportar ventajas en determinados perfiles: un mayor sentido de identidad, gran capacidad de organización o facilidad para tareas que requieren atención al detalle. “Existe un mayor sentido de autoconocimiento y autoconciencia”, explica Sánchez, quien señala que incluso puede reforzar la resiliencia emocional gracias a la claridad con la que se recuerdan las experiencias vitales.

Sin embargo, también tiene un reverso menos amable. La persona puede revivir de forma constante recuerdos dolorosos, lo que la expone a ansiedad, insomnio o episodios depresivos. La rumiación (recordar una y otra vez un hecho sin poder desconectarlo) es uno de los riesgos más frecuentes. Tal como advierte el académico, “existe dificultad para olvidar ciertos eventos negativos”, lo que puede derivar en sobrecarga cognitiva o aislamiento.

Los expertos subrayan que no existe una cura, pero sí estrategias para manejar esta capacidad cuando provoca malestar: desde Terapia Cognitivo-Conductual hasta técnicas de mindfulness, pasando por intervenciones psiquiátricas si aparecen síntomas severos. La clave está en aprender a convivir con una memoria excepcional sin quedar atrapado en ella.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 