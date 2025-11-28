Los riesgos ocultos de la hipertimesia, el trastorno que sufre Dabiz Muñoz y apenas 100 personas más en todo el mundo

La última visita de Dabiz Muñoz a El Hormiguero muchos titulares gastronómicos, pero hubo un momento que desvió por completo la atención del público. En mitad de la conversación sobre sus nuevos proyectos (incluidos los llamativos turrones inspirados en chicken and waffle y en pizza margarita) el cocinero mencionó casi de pasada algo que sorprendió incluso más que sus recetas: vive con hipertimesia. Con total naturalidad, explicó que puede recordar con precisión absoluta cada plato que ha probado en su vida y los matices de sabor asociados. “Es salvaje. Me acuerdo de todo lo que he comido… Tengo sobre todo la textura y el sabor”, reconoció ante la incredulidad del presentador.

Lejos de ser un obstáculo, esa capacidad parece haberse convertido en una herramienta de trabajo. Muñoz contó que su memoria gustativa le ayuda a crear nuevos conceptos culinarios, ya que puede evocar sensaciones, matices y combinaciones con una claridad casi quirúrgica. Para cualquiera puede sonar abrumador, pero en manos de un chef de vanguardia se transforma en un recurso creativo de enorme valor.

A raíz de esta confesión, muchos espectadores se preguntaron qué es exactamente la hipertimesia y hasta qué punto condiciona la vida diaria. La respuesta está en un tipo de memoria muy particular que pocas personas en el mundo poseen.

Hipertimesia, qué es y riesgos ocultos

La hipertimesia, conocida también como memoria autobiográfica altamente superior, describe la habilidad de recordar con una precisión extraordinaria hechos personales, fechas concretas y sensaciones asociadas a momentos del pasado. Según detalla Rodrigo Sánchez, docente de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), apenas hay algo más de un centenar de casos documentados clínicamente en todo el mundo. No se trata de memoria entrenada, sino de un funcionamiento neurológico inusual que implica zonas como el lóbulo temporal y el núcleo caudado.

Esta condición puede aportar ventajas en determinados perfiles: un mayor sentido de identidad, gran capacidad de organización o facilidad para tareas que requieren atención al detalle. “Existe un mayor sentido de autoconocimiento y autoconciencia”, explica Sánchez, quien señala que incluso puede reforzar la resiliencia emocional gracias a la claridad con la que se recuerdan las experiencias vitales.

Sin embargo, también tiene un reverso menos amable. La persona puede revivir de forma constante recuerdos dolorosos, lo que la expone a ansiedad, insomnio o episodios depresivos. La rumiación (recordar una y otra vez un hecho sin poder desconectarlo) es uno de los riesgos más frecuentes. Tal como advierte el académico, “existe dificultad para olvidar ciertos eventos negativos”, lo que puede derivar en sobrecarga cognitiva o aislamiento.

Los expertos subrayan que no existe una cura, pero sí estrategias para manejar esta capacidad cuando provoca malestar: desde Terapia Cognitivo-Conductual hasta técnicas de mindfulness, pasando por intervenciones psiquiátricas si aparecen síntomas severos. La clave está en aprender a convivir con una memoria excepcional sin quedar atrapado en ella.