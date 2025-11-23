Dabiz Muñoz enseña su nuevo turrón para estas navidades: pensábamos que lo habíamos visto todo, pero no

El cocinero madrileño Dabiz Muñoz, ganador de cuatro estrellas Michelin, tres de ellas con su restaurante DiverXO y una con su restaurante RavioXO, ha dado a conocer el que va a ser su nuevo turrón para estas navidades.

El chef especializado en cocina de vanguardia ha publicado una simple imagen en su perfil de Instagram con su nueva creación y sí, pensábamos que ya lo habíamos visto todo, pero siempre hay un hueco más para la imaginación y la creatividad.

"No estáis listos para esto... A ver cómo os lo explico", ha asegurado, junto a una fotografía en la que se ve parcialmente su nueva creación: un turrón que tiene como símbolo de una pizza margarita.

Se trata nada más y nada menos que de un turrón de pizza margarita que Dabiz Muñoz ha creado. Según la descripción del producto en El Corte Inglés, es un turrón de pizza margarita, chocolate blanco y mozzarella, mermelada de tomate y albahaca, pesto dulce y los bordes de la pizza crujientes.

El nuevo producto del chef madrileño para estas navidades se lanzará el próximo 1 de diciembre y su precio será de 16,90 euros. No es la primera vez que intenta innovar con los dulces habituales y más habituales de las fechas navideñas.

A partir del próximo 1 de diciembre, también saldrán a la venta otros dulces de Dabiz Muñoz. En concreto, un turrón de galletas y crema ahumada; un turrón de nachos TexMex, con totopos crujientes, caramelo de cítricos y sirope; y también un turrón de gofre con pollo, con praliné de gofre caramelizado, caramelo salado, azúcar perlado y pollo frito.

Sin duda, el cocinero madrileño volverá a generar un gran revuelo, con opiniones de todos los gustos de un dulce tradicional como lo es el turrón al que ha vuelto a darle una vuelta de creatividad.