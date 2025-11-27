Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a Dabiz Muñoz cuál es la receta más importante del mundo y lo que dice es para darle otra estrella Michelin
"Voy a tirar para lo mío...".

Juan De Codina
Pablo Motos y Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'
Pablo Motos y Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'

El prestigioso chef madrileño Dabiz Muñoz, propietario de DiverXO, el único restaurante con tres estrellas Michelin en Madrid, ha respondido una curiosa pregunta de Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, programa al que ha acudido hoy el cocinero como último invitado de la semana.

Todo se ha generado a raíz de la publicación de un nuevo libro. Pero esta vez es tan innovador como sus recetas: un cómic, titulado XOTIME, en el que viaja al pasado para aprender una receta que un miembro de la mafia japonesa Yakuza le obliga a replicar a la rección.

Por ello, Motos le ha preguntado cuál es, para él, receta histórica más importante del mundo. Su respuesta ha sido una de esas que llaman "barrer para casa", una expresión que ha utilizado hasta él mismo.

"Uf. Es imposible...", ha pronunciado al principio de su respuesta. Pero poco después, tras pensarlo, lo ha tenido muy claro: "Voy a tirar para lo mío: la paella valenciana, el cocido madrileño y las kokotxas al pilpil. Para mí son tres recetas impresionantes, dos te gustarían a ti, la otra no".

"Una buena kokotxa al pilpil... Es comer seda, coges la kokotxita, metértela en la boca, bien hecha que se deshace con el aceite de oliva... Aunque la de merluza no tiene tanto sabor", ha opinado el chef.

La creación más importante de la cocina moderna, según Dabiz Muñoz

Para Muñoz, la creación más importante de la cocina moderna es el dumpling de tortilla, una receta creada por él mismo. Por otro lado, ante la insistencia de Motos de "a quién le pareció buena idea cocer una coliflor", el madrileño le ha hecho saber que no sabe cocer bien la coliflor.

El truco, según él, es "no cocinarla de más, ese tipo de vegetales suelten ese olor tan fatídico y fétido cuando se sobrecuece', entonces es cuando aparece el olor que a ti te gusta tanto".

Juan De Codina
