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Una familia estadounidense pasa de gastar 6.214 a 15.531 dólares al año en comida tras dejar los ultraprocesados: comer bien se ha convertido en privilegio
Consumo
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Una familia estadounidense pasa de gastar 6.214 a 15.531 dólares al año en comida tras dejar los ultraprocesados: comer bien se ha convertido en privilegio

Sustituyeron estos alimentos por ingredientes frescos y elaboraciones caseras.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona tirando donuts y otros alimentos ultraprocesados a la basura.
Una persona tirando bollería industrial y alimentos ultraprocesados a la basura.Getty Images

En la vida diaria, los alimentos ultraprocesados se han convertido en ese recurso rápido que siempre está a mano: baratos, fáciles y listos en cuestión de minutos cuando el tiempo no da para más. Para muchas familias son un salvavidas entre jornadas largas y agendas imposibles. Pero detrás de esa comodidad hay una realidad menos amable: no son la mejor apuesta para una alimentación saludable.

Por ello, cuando se intenta prescindir de ellos, como demuestra el caso de una familia estadounidense de San Diego, el precio a pagar no es solo de esfuerzo, sino también de dinero. En apenas seis años, su gasto anual en alimentación se disparó de 6.214 a 15.531 dólares tras sustituir productos ultraprocesados por ingredientes frescos. Un cambio que no solo transformó su forma de comer, sino que evidencia que apostar por una dieta más saludable no es algo que todas las familias puedan permitirse.

La madre, que lleva años registrando cada compra, cuenta que sustituyó parte de los ultraprocesados por pescado, carne, fruta fresca, lácteos y elaboraciones caseras. “Descubrimos que los productos orgánicos de animales criados en pastos y los productos de los mercados locales sabían mejor que los ingredientes que comprábamos antes”, explica en declaraciones recogidas por The Guardian. El resultado es incómodo pero revelador: comer “mejor” también puede salir mucho más caro.

Un plato con bollería industrial frente a uno lleno de frutas
  Un plato con alimentos ultraprocesados frente a uno de fruta fresca.Getty Images

Dinero, tiempo y planificación

La historia llega en un momento en que los ultraprocesados están bajo una lupa científica cada vez más intensa. En 2025 The Lancet, una revista médica de referencia, publicó una serie de artículos sobre este tema que revelaban que las dietas con una alta proporción de calorías provenientes de estos alimentos se asociaban con un mayor riesgo de enfermedades crónicas y un mayor consumo de energía.

Por ello, esta familia decidió hacer el cambio a una dieta más saludable. Primero llegaron el caldo casero, después el yogur hecho en casa y más tarde la costumbre de cocinar salsas, postres y productos que antes salían del congelador. Con el tiempo, dejaron de comprar pizza congelada, caldo listo para usar, tiras de pollo empanadas y otros básicos del supermercado. En su lugar, comenzaron a depender más del mercado local y de ingredientes menos manipulados.

Se trata de una transición que no solo exige dinero, sino también tiempo, planificación y energía. La madre reconoce que cocinar desde cero puede ocupar horas, algo más asumible para una persona con disponibilidad en casa que para quien encadena jornadas largas o salarios ajustados. Además, admite que el presupuesto se disparó en frutas, verduras, huevos, leche, mantequilla, azúcar y carne de mayor calidad.

La conclusión que deja esta familia no es una campaña en contra de todos los ultraprocesados, ya que no dejan de ser alimentos que te salvan de un apuro, sino una reflexión sobre cómo reducir su consumo puede mejorar la calidad de la dieta. No obstante, el caso también expone una realidad incomoda: en Estados Unidos, comer sano se parece cada vez más a un privilegio que a una rutina asequible.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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